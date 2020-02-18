«Наркоманы выходного дня»: контролировать потребление наркотиков научились россияне

Они настолько аккуратно обращаются с психоактивными веществами что не привлекают внимания правоохранительных органов и не обращаются за наркологической помощью.

В России растет потребление наркотиков

Масштабная работа, проделанная в Институте социологии РАН при поддержке гранта РФФИ, показала рост числа наркоманов нового типа. Ученые провели с 2013 по 2018 год ряд опросов по разработанной ими методике — они включали в себя анкетирование взрослых людей, школьников и студентов (детали методики ученые не раскрывают). Однако все анкеты были снабжены контрольными вопросами, которые позволяли авторам исследования видеть, когда человек лжет в своих ответах. Результаты таких респондентов отсеяли.

Также социологи опросили людей с медицинским диагнозом наркомания, находящихся в реабилитационных центрах, и экспертов-врачей. Общее количество респондентов составило более 10 тыс. человек.

Согласно итогам анализа, в России растет число людей, способных некоторое время контролировать свое пристрастие и не попадаться на употреблении наркотиков. Исследования включали в себя также мониторинг интернет-пространства и анализ данных различных силовых ведомств.

По утверждению социологов РАН, около десяти лет назад потребители запрещенных психоактивных веществ (ПАВ) чаще страдали от тяжелых форм зависимости, приводящих к маргинализации, потере социального статуса и возможности исполнять свою роль в обществе. Однако в последнее десятилетие наблюдается тенденция к распространению эпизодического, то есть нерегулярного, употребления психоактивных веществ.

Таким образом расширилось число потребителей наркотиков, которые создают видимость законопослушных граждан. Они настолько аккуратно обращаются с ПАВ, что не привлекают внимания правоохранительных органов и не обращаются за наркологической помощью. Потребители новой волны формируют механизмы саморегуляции, которые позволяют им сохранять свой социальный статус. Ученые сообщают, что такое потребление может продолжаться до 15 лет.

— Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно, — пояснила руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. — Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране.

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Такие люди выбирают вещества, которые, по их мнению, безопасны. На самом деле это, конечно, не так, предостерегают эксперты.

— Примерно восемь из десяти людей с тяжелой зависимостью начали свою наркокарьеру с так называемых легких препаратов, — пояснил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин. — Организм адаптируется к наркотику, поэтому надо или увеличивать дозу, или искать новые вещества. Переход на тяжелые наркотики — лишь вопрос времени.

Кроме того, следует учитывать, что некоторые индивидуумы особенно подвержены риску зависимости в силу генетических причин. Их метаболизм устроен таким образом, что для достижения «кайфа» им необходима всё большая доза. Существуют и генетические особенности, которые формируют «ожидание подкрепления» и как результат — стремление к новой дозе. Такие люди, попадая в компании, где остальные контролируют свое потребление, стремительно скатываются на дно.

По мнению социологов РАН, количество таких индивидуумов увеличивается и они входят в ряд наркопотребителей, которые нашли место наркотизации среди других жизненных ценностей. Эти люди справились с проявлениями физической зависимости, признают и принимают психологическую зависимость, а также разработали стратегии самосдерживания.

— При более подробном рассмотрении жизни таких людей оказывается, что проблемы у них все-таки есть, — добавила профессор Национального научного Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко. — Это могут быть сложности в семье, на работе — причем именно приобретенные после начала употребления наркотиков. Они не видят и не хотят видеть негативных последствий своего увлечения. Кроме того, способствует росту потребления некоторых ПАВ само название — «легкие» наркотики. Из-за него у населения формируется более свободное отношение к таким веществам, что, конечно, в корне неправильно.

Важно, что физиологическая зависимость в отличие от психологической подразумевает перестройку организма на уровне метаболизма. Обычный наркоман без постоянной «подпитки» тем или иным веществом будет ощущать себя плохо физически — чаще это выражается в избыточном потоотделении, треморе рук, страданиях от громких звуков и яркого света, галлюцинациях. В случае же психологической зависимости подобных внешних проявлений не будет — что и демонстрируют наркоманы нового типа.

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— Такая ситуация показывает необходимость введения новых форм социального контроля для выявления «новых наркоманов», — подчеркнула Маргарита Позднякова. — Власть над ПАВ — лишь иллюзия, и рано или поздно психологическая зависимость перерастет в физическую, справиться с которой без посторонней помощи будет крайне трудно.

Статистические данные, полученные «Известиями» от Генпрокуратуры РФ, согласуются с результатами исследования. Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения в период с 2016 по 2019 год, снизилось в среднем в три раза (до этого момента число таких инцидентов держалось примерно на одном уровне). При этом, согласно представленной «Известиям» статистике МВД РФ, количество нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, всё это время практически не менялось. Это косвенно может свидетельствовать о том, что контроль над потреблением растет, однако количество наркоманов не уменьшается.

Источник: Известия