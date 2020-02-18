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Отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию подростки в Кузбассе

13:30 18.02.2020 Фото: twitter.com
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Подростки в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию в конце января.

Отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию подростки в Кузбассе
Что за вещество — пока неизвестно

Двоих подростков из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, отравившихся медикаментами, перевели из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростки в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию в конце января. Для определения тактики лечения в медучреждение выезжала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи по данному факту начали доследственную проверку. Позже выяснилось, что подростки отравились медикаментами.
«Их (подростков – ред.) из реанимации перевели в детское отделение. Они находятся под пристальным наблюдением медиков», – сообщили РИА новости в пресс-службе центра.

Источник: РИА Новости

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