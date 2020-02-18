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Экстремистов за подготовку терактов на массовых мероприятиях задержали в Казахстане

13:45 18.02.2020 Фото: 24.kz
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Возбуждены уголовное дела.

Экстремистов за подготовку терактов на массовых мероприятиях задержали в Казахстане
Мужчины планировали теракты

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
По данным КНБ, подозреваемые были задержаны 14 февраля, по решению суда они арестованы.
«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в пресс-релизе.

По материалам следствия, арестованные готовили теракты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.
Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

Источник: РИА Новости

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