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Прямой автобус из Микрорайона запустят в марте до поликлиники на ул. Пушкина, 172, в Бердске

14:00 18.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Маршрут начнет действовать через три недели. Он соединит Микрорайон, Военный городок и центр города.

Прямой автобус из Микрорайона запустят в марте до поликлиники на ул. Пушкина, 172, в Бердске
Для доставки бердчан до новой поликлиники изменят действующий муниципальный маршрут

Через три недели запустят дополнительный маршрут автобуса до поликлиники, расположенной по ул. Пушкина, 172, в Бердске. Данный маршрут соединит Микрорайон, Военный городок и центральную часть города. Пациенты поликлиники смогут доехать до места без пересадок. Таким образом они сэкономят время и деньги.

— Продумано изменение маршрута, который соединит Микрорайон города с прохождением через остановки «ДК «Родина», «Семь «Ветров», «Космическая», которые прозвучали в основных пожеланиях пациентов, и территорию Военного городка. Также соединит центральное отделение бердской горбольницы, остановки «ГДК», «Универмаг», — рассказала на совещании чиновников 17 февраля начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался сроками запуска дополнительного маршрута.

По словам Надежды Нятиной, сроки связаны с необходимостью внесения изменения в муниципальный контракт.

— Я думаю, что в течение двух-трех недель мы это сделаем, — отметила Нятина.

Напомним, в конце января на совещании чиновников Евгений Шестернин отметил, что необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта ходит до поликлиники, где сейчас еще находится и стоматология.

Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, для беременных не нужны лишние барьеры, отметил Евгений Шестернин.

Позже Нятина доложила, если переносить остановку ближе к поликлинике по существующим нормам, то она займет все парковочное пространство. Дополнительно этот вопрос вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. С участием ГИБДД вопрос будет детально проработан.

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