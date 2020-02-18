Самая крупная и упитанная в мире пещерная рыба найдена в Ум Ладо в Индии

Обнаруженные в пещере Ум Ладо рыбы, как добавляют исследователи, являются весьма упитанными

Биологам из Великобритании удалось обнаружить в одной из затопленных пещер Индии самую крупную в мире пещерную рыбу. Рыба-рекордсмен обитает в подземной реке, которая существует на территории индийского штата Мегхалая.

Если перевести название штата Мегхалая с санскрита, то получится «обитель облаков». И это не просто так — Мегхалая является одним из самых дождливых регионов мира, поэтому система подземных рек, существующая на территории штата, поражает воображение. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что этих в подземных реках водятся довольно крупные рыбы.

По данным британского портала Daily Mail, крупную подземную рыбу обнаружили в пещере Ум Ладо — здесь, в ста пятидесяти метрах от поверхности, живет целое множество пещерных рыб, некоторые из которых продолжают активно эволюционировать. «Мы считаем, что сорокасантиметровая пещерная рыба, которую мы нашли в пещере Ум Ладо, является эволюционным ответвлением вида Tor putitora», — говорят ученые.

Обнаруженные в пещере Ум Ладо рыбы, как добавляют исследователи, являются весьма упитанными. Это не очень сочетается с тем фактом, что в водоеме, где живут рыбы, практически нет пригодной для них пищи. Ученым еще предстоит выяснить, чем питаются диковинные рыбы, живущие в кромешной тьме.

Источник: planet-today.ru