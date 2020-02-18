Звонок «Сын попал в ДТП»: отдала 30 тысяч незнакомцу жительница Бердска

Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», сегодня, 18 февраля, пожилая жительница Бердска стала жертвой телефонных мошенников.
Все произошло около 12 часов. Жительнице улицы Островского позвонили неизвестные и сообщили — ваш сын попал в аварию. Чтобы «замять» дело злоумышленники попросили «сущий пустяк» — 30 тысяч рублей. Деньги нужно было передать немедленно.
Перепуганная пенсионерка согласилась на требования мошенников. Они приехали к подъезду женщины и забрали всю сумму. Лишь после передачи денег бабушка решила удостовериться, что с сыном все хорошо. Но вот беда — отпрыск ни в какую аварию не попадал.
Женщина запомнила лишь незначительные приметы злоумышленника, которому отдала деньги — рост около 180 сантиметров и черная куртка.
Подобный случай мошенничества — один из самых распространенных не только в Бердске, но и во всей России. Как правило, телефонным вымогательством промышляют люди, которые находятся в местах не столь отдаленных.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области выпустили подробную памятку
— Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека, — говорится в тексте на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Теперь полиция ведет поиск злоумышленников.
ничему люди не учатся