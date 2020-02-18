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Звонок «Сын попал в ДТП»: отдала 30 тысяч незнакомцу жительница Бердска

13:35 18.02.2020 Фото: osnmedia.ru
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«Телефонные мошенники» обманули жительницу Бердска по «классической схеме» и выманили деньги. Теперь их розыском занимается полиция.

Звонок Сын попал в ДТП: отдала 30 тысяч незнакомцу жительница Бердска
Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди

Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», сегодня, 18 февраля, пожилая жительница Бердска стала жертвой телефонных мошенников.

Все произошло около 12 часов. Жительнице улицы Островского позвонили неизвестные и сообщили — ваш сын попал в аварию. Чтобы «замять» дело злоумышленники попросили «сущий пустяк» — 30 тысяч рублей. Деньги нужно было передать немедленно.

Перепуганная пенсионерка согласилась на требования мошенников. Они приехали к подъезду женщины и забрали всю сумму. Лишь после передачи денег бабушка решила удостовериться, что с сыном все хорошо. Но вот беда — отпрыск ни в какую аварию не попадал.

Женщина запомнила лишь незначительные приметы злоумышленника, которому отдала деньги — рост около 180 сантиметров и черная куртка.

Подобный случай мошенничества — один из самых распространенных не только в Бердске, но и во всей России. Как правило, телефонным вымогательством промышляют люди, которые находятся в местах не столь отдаленных.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области выпустили подробную памятку
— Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека, — говорится в тексте на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь полиция ведет поиск злоумышленников.

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От редакции

Вас обманывали мошенники?

Михаил, 18 февраля 2020 14:00
Сколько можно попадаться на эти уловки мошенников?????
Аноним, 18 февраля 2020 14:03
старо как мир
ничему люди не учатся

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