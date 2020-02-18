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Лишатся Iphone миллионы людей по всему миру из-за смертельного коронавируса в Китае

14:15 18.02.2020 Фото: imore.com
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Ситуация с коронавирусом также сказалась на спросе на продукцию компании в Китае, так как многие магазины-партнеры были закрыты.

Лишатся Iphone миллионы людей по всему миру из за смертельного коронавируса в Китае
Коронавирус бушует в Китае с конца декабря

Компания Apple временно ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки в Китае коронавируса, говорится на сайте компании.

Несмотря на то, что партнеры компании по сборке телефонов находятся за пределами провинции Хубэй, производство наращивается медленнее, чем ожидалось. В Apple подчеркнули, что это решение не позволит компании достигнуть намеченной прибыли.

Ситуация с коронавирусом также сказалась на спросе на продукцию компании в Китае, так как многие магазины-партнеры были закрыты.

В настоящее время заражены более 70 тысяч человек, жертвами болезни стали 1868 человек.

Источник: РЕН ТВ

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