ДНК лошади нашли в банке говяжьей тушенки эксперты Роскачества

Эксперты Роскачества досконально исследовали магазинную тушенку

В рамках веерного исследования Роскачества по 136 показателям качества и безопасности изучена тушеная говядина высшего сорта 23 торговых марок. Выборка включила в себя самые популярные у россиян федеральные торговые марки. Продукты четырех торговых марок произведены в Беларуси, остальные – в России (в Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областях, Республиках Бурятия и Марий Эл, а также в Москве). Стоимость тушеной говядины составила от 82,9 до 306,09 руб. При этом вес продукта различался несильно и был либо 325, либо 338 г. Плюс для сравнения качественных характеристик мы закупили и протестировали тушеное мясо первого сорта одной ТМ и тушенку двух ТМ.

По результатам испытаний опережающему стандарту Российской системы качества не соответствовала ни одна тушеная говядина (отметим, что данный стандарт не является обязательным). На российский Знак качества в этой категории товаров претендентов нет.

Испытания безопасности заняли главенствующее место в исследовании: эксперты тестировали тушеную говядину по 131 показателю безопасности. В итоге в исследованных консервах:

Нет тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Нитрозамины – это канцерогенные вещества, которые могут образовываться в результате распада белков.

Не обнаружено нарушений по микробиологическим показателям, то есть, в тушеной говядине нет клостридий, плесени и дрожжей, а также патогенных микроорганизмов и спорообразующих бактерий. В том числе это указывает на то, что на предприятиях не был нарушен производственный контроль и соблюдались санитарно-гигиенические требования.

В большинстве случаев нет антибиотиков. Следовые количества лекарственных препаратов обнаружены в тушеном мясе всего пяти торговых марок. В двух случаях – двух антибиотиков, в трех – одного. Наличие антибиотиков в готовом тушеном мясе не регламентируется (многие антибиотики разрушаются уже при стерилизации, поэтому проверить, сколько антибиотиков в конечном продукте в исходном сырье, невозможно, а следовательно, и оценить его соответствие требованиям технических регламентов). Поэтому законодательно иначе как следовыми мы обнаруженные количества лекарств назвать не можем.

ВАЖНО

В банках продукта «Батькин резерв» «следы» уж слишком большие. Сравните сами. Обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель до 5 мкг/кг. А в этом образце выявлено более 1000 мкг/кг сульфаметазина (или 1 мг/кг). Между тем, для сырья, например, содержание данного антибиотика допустимо в размере не более чем 0,1 мг/кг (на основании ТР ТС 034/2013).

Это не является нарушением действующих законов, но мы обнулили рейтинг этой говядины и в «резерв» ее брать не советуем.

СКОЛЬКО ГОВЯДИНЫ В БАНКЕ?

Сколько в банке мяса, а сколько бульона? Это соотношение регламентирует показатель массовой доли мяса и жира. Согласно ГОСТ, она должна быть не менее 58%. Стандарт Роскачества ужесточил требования: мяса и жира должно быть не менее 60%.

Но что, если производитель положит в банку один жир? О каком тушеном «мясе» тогда может идти речь? Для этого введен показатель, регламентирующий количество жира в продукте: его должно быть не более 17% по ГОСТ и не более 12% согласно стандарту Роскачества. Количество белка тоже регламентировано – не менее 15%.

Откровенно «жирной» тушеной говядины мы не нашли – требованиям ГОСТа по количеству жира соответствовали все продукты, а до опережающих требований стандарта Роскачества не дотянулась продукция лишь трех торговых марок. Однако в банках продуктов семи торговых марок почти 50% составлял бульон. Речь идет о тушеном мясе ТМ «Бурятмясопром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», «ОВА», «Рузком» и «Только мясо здесь». Количество белка в этом тушеном мясе также было низким (менее 15%).

РАСПРОСТРАНЕННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ УЛОВКА

Нередко на этикетке тушеной говядины можно встретить надпись: «Массовая доля говядины по закладке: 87%». Производители играют на том, что покупатель пропустит слово «закладка» и, счастливый, купит их продукт. Каково же будет разочарование покупателя, когда он увидит, что полбанки тушеного мяса занимает бульон. Объясняем. «По закладке» – это ДО уваривания. Возможно, мяса и жира действительно было до 90%. Но когда они были сырыми. После термической обработки сырье сильно уваривается.

С показателями массовой доли жира и бульона связан и «собрат» тушеного мяса высшего сорта – тушеное мясо первого сорта. Проведем ликбез, чем различаются эти продукты и какое отношение к ним имеет тушенка.

ТУШЕНОЕ МЯСО ВЫСШЕГО СОРТА VS ТУШЕНОЕ МЯСО ПЕРВОГО СОРТА

– В соответствии с ГОСТ 32125-2013 разница между тушеной говядиной высшего и первого сортов только в значении показателя «Массовая доля мяса и жира», – поясняет начальник сектора стандартизации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Зинаида Осташева. – Так, высший сорт должен содержать не менее 58% мяса и жира, первый – не менее 56%. Согласно рецептуре, для выпуска тушеной говядины высшего сорта используют более постную говядину и отдельно добавляют говяжий жир, а для выпуска тушеной говядины первого сорта можно использовать более жирную говядину. Использование менее жирной говядины позволяет получить в готовом продукте высшего сорта преобладающее количество чисто мясных кусков тушеного мяса без жировой прослойки. Отдельно добавленный жир в ходе стерилизации плавится и застывает в виде жирного кольца в верхней части банки. Для производства тушеной говядины первого сорта используются более жирные куски, которые содержат в себе анатомически включенную жирную часть. Она не до конца плавится при стерилизации. Но при этом массовая доля мяса и жира в первом сорте меньше (56%), так как мясная часть жирных кусочков уваривается сильнее.

Чтобы сравнить результаты испытаний двух сортов, мы исследовали тушеную говядину первого сорта «Агрокомбинат СНОВ» (кстати, ее цена соответствовала цене довольно дорогой тушеной говядины высшего сорта: 259 руб. за 338 г).

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Продукт оказался безопасным. «Посторонних» ДНК не зафиксировано. Оставила желать лучшего органолептика, но вкус оказался не на высоте и у консервов высшего сорта (подробнее читайте ниже).

Любопытное открытие нас ожидало, когда мы дошли до измерения главного отличия тушеной говядины первого сорта от высшего – массовой доли мяса и жира. Выяснилось, что «Агрокомбинат СНОВ» чуть ли не лидер среди самых «мясных» консервов! Мяса и жира в этом продукте было 69%, белка – 18,5%, а жира – всего 4,6%.

Итак, различие между сортами на деле оказывается весьма зыбким: порой тушеная говядина высшего сорта может быть гораздо менее качественной, чем первого. И наоборот: по количеству мяса первый сорт может обогнать высший.

ТУШЕНОЕ МЯСО VS ТУШЕНКА

Нередко потребители не понимают разницы между тушеной говядиной и тушенкой. Так вот: это два абсолютно разных продукта. Тушеная говядина – это мясные консервы, тогда как тушенка – мясорастительные.

– Когда говорят о тушеном мясе, подразумевают промышленно изготовленную продукцию, упакованную, как правило, в жестяные или стеклянные банки, – рассказывает Зинаида Осташева. – В быту название «тушеное мясо» люди упростили и сократили до «тушенки». Используя это представление потребителей о тушенке, некоторые производители разработали и выпустили на рынок мясные консервы, производимые в соответствии с собственными техническими условиями или стандартами, но не по ГОСТу. В их название включили слово «тушенка». Непосвященных потребителей, привыкших к употребляемому в обиходе слову «тушенка» для обозначения «ГОСТовских» консервов, это вводит в заблуждение.

Важно! Наличие слова «тушенка» в наименовании продукции однозначно указывает на то, что она соответствует не ГОСТу, а другому стандарту.

– В маркировке тушеного мяса должны быть четко прописаны полное наименование, сорт и, конечно же, обозначение документа, по которому производился продукт, – ГОСТ 32125-2013. Только это поможет покупателю выбрать хороший товар, – подытожила Зинаида Осташева.

СЛЕДИТЕ ЗА НОМЕРОМ ГОСТА

Некоторые производители указывают большими буквами «ГОСТ», однако он распространяется не на продукт, а на требования к техническим условиям, по которым продукт изготовлен. Рядом с этими буквами должен быть номер – 32125. Если номера нет, то, скорее всего, продукт изготовлен по техническим условиям или собственным стандартам. А «ГОСТ» – это фантазийное название их продукта, рекламный ход.

ЧЕМ ЖЕ ПЛОХА ТУШЕНКА?

На первом месте в составе тушенки стоят соевый белок и вода. Слово «говядина» появляется только после жира, где-то перед луком и пряностями. Соответственно, ни о каких мясных консервах речи здесь не идет.

Кроме того, в исследованной тушенке мы обнаружили 13–14% жира и всего 7% белка. То есть продукт получается довольно жирным, несмотря на малое количество в нем мяса.

Органолептические показатели тоже в один голос твердят: «Не консервы, а сплошная соя».

Спасает продукт только то, что за него и просят немного: 20 рублей – и 340 граммов странных мясорастительных консервов – ваши. Но какая вам от них польза?

Слабое место тушеного мяса: дегустация

Перейдем к плохим новостям. Не будем мучить читателя долгими вводными: по органолептическим показателям провалилась практически вся тушеная говядина.

Качество продукта: ожидание

Итак, с точки зрения ГОСТ 32125-2013 и стандарта Роскачества идеальная тушеная говядина должна иметь такие органолептические показатели:

Вкус и запах должны быть свойственными соответствующему тушеному мясу (в данном случае – говядине) с пряностями, без посторонних запаха и привкуса.

Консистенция мяса: оно должно быть сочным, не переваренным.

Внешний вид бульона: в нагретом состоянии бульон должен быть от желтоватого до светло-коричневого цвета, с наличием взвешенных белковых веществ в виде хлопьев. Допускается незначительная мутноватость.

Внешний вид мяса: в разогретом состоянии это должны быть мясные кусочки произвольной формы массой не менее 30 г, без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов. При извлечении из банки кусочки должны сохранять свою форму, распадаться лишь частично.

Чуть задержимся на массе кусочков. Согласно ГОСТ 32125-2013, кусочки мяса массой менее 30 г не должны составлять более 10% общей массы мяса. Однако стандарт Роскачества ужесточил эти требования: в тушеном мясе вообще не допускаются кусочки массой менее 30 г. Откуда такая цифра и почему именно она? Рассказывает Зинаида Осташева:

– Под определение «кусочки массой менее 30 г» можно отнести в том числе и обычный фарш. Исходное мясное сырье частично измельчается до состояния фарша, когда его нарезают на мясорезательных машинах (в основном на машинах отечественного производства). Это происходит из-за перетирания между движущимися частями оборудования, которые неплотно прилегают друг к другу. Для предотвращения перетирания необходимо не только использовать хорошее оборудование, но и непрерывно обеспечивать его техническое обслуживание. Также необходим постоянный контроль за его работой, что в условиях реального производства очень трудно организовать и обеспечить. Однако перетертое в фарш сырье практически невозможно идентифицировать при визуальном осмотре, что позволяет некоторым производителям частично заменять исходное сырье на сырье более низкого качества.

Таким образом, только по кусочкам более 30 г можно понять, что производитель использовал не обрезки и требуху, а действительно хорошее мясо. А если перед нами фарш – ничего доказать нельзя, и качество сырья останется на совести производителя.

Качество продукта: реальность

Реальность такова, что к товару лишь одной торговой марки нет замечаний по органолептическим показателям. Речь о продукте «Здесь только мясо». Однако по другим показателям это далеко не лучшая тушеная говядина: эксперты обнаружили в ней нарушения. Остальная тушеная говядина имела те или иные недостатки или нарушения органолептических показателей.

Вяжущий привкус эксперты зафиксировали в тушеном мясе ТМ «Великолукский мясокомбинат», «ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Курганский стандарт» и «ОВА». Просто посторонний запах и привкус – в продуктах «Елинский», «ОМКК»; привкус и запах пищевых добавок – в говядине «Главпродукт». В тушеном мясе «Барс», «Рузком», «Русский изыскЪ», «Семейный бюджет» и «Экспедиция» не был выражен аромат пряностей, а в продуктах «Батькин резерв» и «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор») не только не выражен аромат пряностей, но и ощущается посторонний запах и привкус.

В 14 случаях было недостаточно сочное, несочное, переваренное или – всё вместе – несочное и переваренное мясо. Подробнее о консистенции каждой тушеной говядины смотрите в карточках товаров.

В шести случаях бульон был коричневым. Это, предположительно, указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок. Скорее всего, для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье.

Главные замечания к внешнему виду самого мяса – это наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки менее 30 г. Причем если где-то их было около 10%, то в четырех случаях – в товарах ТМ «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный бюджет» – 100%! То есть фактически тушеное мясо представляло собой тушеный фарш.

Обратите внимание на одно из заблуждений производителей. Многие из них ошибочно считают, что за счет стерилизации консервов в тушеном мясе не будет ни отклонений по количеству антибиотиков, ни нарушений по органолептическим показателям. Однако, как показали результаты испытаний, это не так. Замаскировать некачественное сырье, даже в результате термической обработки, не получится.

ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МЫ ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ И ТУШЕНОЕ МЯСО ПЕРВОГО СОРТА, И ТУШЕНКУ.

По результатам этих испытаний первый сорт практически соответствовал высшему (разумеется, исследованному высшему, а не идеальному): проблемы с консистенцией (мясо недостаточно сочное и жесткое) и с внешним видом мяса (наличие грубой соединительной ткани и 41% кусочков менее 30 г). Тушенка же в обоих случаях оказалась совершенно отличным от тушеного мяса продуктом. В разогретом состоянии в бульоне (коричневом) попадались кусочки текстурированного соевого белка, в одном случае даже чувствовался его привкус. Ну хоть консистенция кусочков текстурированного белка была мягкая и нежная.

КОШКА И КАРТОШКА: КАКИХ ПОСТОРОННИХ ДНК ТОЧНО НЕТ В ТУШЕНОМ МЯСЕ

Тушеное мясо исследовано на наличие постороннего генетического материала. Везде обнаружена ДНК крупного рогатого скота, а значит, в банки производители кладут действительно говядину. Однако мы смотрели и наличие других, «чужеродных» ДНК.

Эксперты искали ДНК таких животных, как лошадь, баран, индейка, свинья, курица, пушные зверьки семейства куньих, а также (для тех, кто верит изощренным мифам) кошка и собака.

Из вышеперечисленного в продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех – ДНК курицы, одной – ДНК лошади. Однако обнаруженные количества клеточного материала объясняются очень просто: в производственных мясных цехах разная продукция может изготавливаться (а в данном случае – нарезаться) на одном и том же оборудовании. Например, сначала делают свиную колбасу, а затем на этом же оборудовании нарезают говядину. Подробнее об этой особенности мясоперерабатывающего производства вы можете почитать ЗДЕСЬ. Также ДНК свиньи может появиться в тушеном мясе, если для его изготовления применялся не говяжий, а свиной жир (это не запрещено законодательно). В двух из шести случаях в маркировке продуктов не было конкретного указания, какой жир внутри банки.

Что касается растительного генетического материала, в числе которого ДНК гороха, риса, картофеля, кукурузы, пшеницы и сои, его эксперты в банках тушеного мяса не обнаружили. ДНК сои была в дополнительно исследованной тушенке одной торговой марки, однако более дорогой продукт – тушеное мясо высшего и первого сортов – к мифам, связанным с соей, отношения не имеет.

ЕЩЕ НЕМНОГО «ПОСТОРОННЕГО»

Мы сказали, что тушеное мясо не имеет отношения к мифам, связанным непосредственно с соей. Однако уточним: в продукте одной торговой марки – «Семейный бюджет» – эксперты зафиксировали наличие пищевой добавки – изолята соевого белка. В нем же были обнаружены крахмалосодержащие компоненты. В отдельных случаях крахмал также встретился в тушеной говядине под торговыми марками «Елинский» и «Только мясо здесь» (не только мясо!). Также гистологический анализ показал, что при производстве тушеного мяса «ОВА» использовались субпродукты. Других посторонних примесей, а также синтетических красителей в исследованной тушеной говядине обнаружено не было.

ПОМОГАЕМ СОХРАНИТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В этом исследовании мы уделили особое внимание и упаковке продукта – банкам. Проходившая испытания тушеная говядина была упакована либо в стальные (жестяные), либо в алюминиевые (реже, всего три случая) банки. Нас интересовало, мигрируют ли токсичные элементы из материала банки в продукт. Однако результаты испытаний такой миграции не выявили.

Существует миф, что банки с ключом более герметичные и продукт в такой банке менее подвержен порче. Однако мы не обнаружили отклонений по микробиологическим показателям ни в банках с ключом, ни в упаковках без него. Хотя и без испытаний ясно: банку с ключом удобнее открывать.

Хочется также остановиться на утилизации этих банок. В маркировке представленных консервных банок выбита петля Мебиуса. Этот знак подразумевает повторную утилизацию отходов. Банки относятся к 4-му – малоопасному – классу отходов. Однако если жестяная банка разлагается самостоятельно около 50 лет, то алюминиевая – до 500. Последняя способна разлагаться только под химическим воздействием.

Источник: Роскачество