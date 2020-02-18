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В смерти 7-классницы из лицея №6 Бердска разбирается СК

14:39 18.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Девочка умерла утром 18 февраля. Предварительная причина смерти — отравление. Ребенок попал в реанимацию горбольницы в состоянии клинической смерти.

В смерти 7 классницы из лицея №6 Бердска разбирается СК
Девочка умерла в реанимации ЦГБ Бердска 18 февраля

В обстоятельствах смерти 14-летней ученицы из лицея №6 разбирается следственный комитет Новосибирской области. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 18 февраля, по факту смерти 14-летней девочки проводится уголовно-процессуальная проверка.

— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил Дмитрий Чечулин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 18 февраля ушла из жизни 14-летняя ученица лицея №6 Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» достоверный источник, причиной смерти ребенка могло стать отравление. Впрочем, это еще предстоит выяснить криминалистам.

— Она все время провела в реанимации со вчерашнего дня. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно, — сообщил источник.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор лицея №6 Зоя Родина, все педагоги и воспитанники школы в шоке от трагедии. С одноклассниками погибшей работает психолог.

— Мне вечером позвонила руководитель управления образования Бердска Жанна Тузова и сообщила, что наша ученица находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Мы молили Бога о том, чтобы она поправилась, но ребенок умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля Зоя Родина.

По словам директора лицей №6, утром 17 февраля девочка была на уроках. Но после занятий она встретилась с подростками. Именно на этой встрече 7-класснице резко стало плохо. Девочку на скорой помощи сразу увезли в реанимацию ЦГБ Бердска. Именно в реанимационной палате она скончалась.

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