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Здоровье / Общество

Создали материал никелид титана для искусственных костей российские ученые

16:17 18.02.2020 Фото: pixabay.com
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Никелид титана (сплав никеля с титаном), модифицированный в особой газовой среде, позволит создавать костные имплантаты нового поколения.

Создали материал никелид титана для искусственных костей российские ученые
Можно применять новый материал для создания искусственных костей для замещения обширных дефектов структур скелета

Никелид титана (сплав никеля с титаном), модифицированный в особой газовой среде, позволит создавать костные имплантаты нового поколения. Уникальный материал для создания искусственных костей удалось разработать ученым из Российской Федерации. Проекту, который был реализован при поддержке Российского научного фонда, посвящена статья в издании Materials.

Речь идет о пористом сплаве, для изготовления которого применяется метод реакционного синтеза. Сотрудники лаборатории медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института Томского государственного университета создали особую газовую среду, в которой можно получать сплав с лучшими характеристиками. Материал выдерживает более высокие нагрузки, что очень важно для основы костных имплантатов.

Модифицированный пористый сплав никеля с титаном, созданный в результате реакционного синтеза при высокой температуре, был передан для дальнейшего клинического тестирования на животных. Предварительные испытания показали, что свойства сплава для костных имплантатов сравнимы со свойствами биологических тканей.

«Клинические испытания доказали, что новый сплав обладает хорошими показателями биоинертности и выносливости. Этот факт позволяет применять новый материал для создания искусственных костей для замещения обширных дефектов структур скелета», — говорит Екатерина Марченко, один из создателей перспективного материала.

Источник: planet-today.ru

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