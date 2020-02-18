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Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки «Битвы экстрасенсов» Ярославы Федоровой

21:15 18.02.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно лунному календарю экстрасенса, удачные дни в феврале закончились, следующий день «везения» будет только 11 марта.

Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки Битвы экстрасенсов Ярославы Федоровой
Многие отслеживают фазы Луны

Лунный календарь удачных дней на 2020 год поможет в реализации новых начинаний или больших проектов.
Финалистка популярного реалити-шоу «Битва экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова составила лунный календарь удачных дней на 2020 год.

Январь: 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31.

Февраль: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15.

Март: 11, 22, 29, 30, 31.

Апрель: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Май: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12.

Июнь. С 5 по 21 июня – коридор затмений. В эти дни рекомендуется перенести все важные дела. Если не получится перенести, то можно использовать эти даты: 01, 08, 11, 12, 26. Практически весь месяц – это период Ретроградной Венеры, поэтому никаких любовных решений лучше не принимать.

Июль: 01, 02, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Август: 02, 05, 06, 26, 28, 29, 31.

Сентябрь: 01, 03, 04, 07, 08, 09.

Октябрь. На протяжении всего месяца люди будут под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия, поэтому лучше не принимать важных деловых решений.

Ноябрь: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.

Декабрь: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Период с 27 ноября по 16 декабря – коридор затмений, поэтому рекомендуется провести это время максимально спокойно, не принимая никаких окончательных решений.

Источник: znaj.ua

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