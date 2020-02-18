Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки «Битвы экстрасенсов» Ярославы Федоровой

Согласно лунному календарю экстрасенса, удачные дни в феврале закончились, следующий день «везения» будет только 11 марта.

Многие отслеживают фазы Луны

Лунный календарь удачных дней на 2020 год поможет в реализации новых начинаний или больших проектов.

Финалистка популярного реалити-шоу «Битва экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова составила лунный календарь удачных дней на 2020 год.

Январь: 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31.

Февраль: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15.

Март: 11, 22, 29, 30, 31.

Апрель: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Май: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12.

Июнь. С 5 по 21 июня – коридор затмений. В эти дни рекомендуется перенести все важные дела. Если не получится перенести, то можно использовать эти даты: 01, 08, 11, 12, 26. Практически весь месяц – это период Ретроградной Венеры, поэтому никаких любовных решений лучше не принимать.

Июль: 01, 02, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Август: 02, 05, 06, 26, 28, 29, 31.

Сентябрь: 01, 03, 04, 07, 08, 09.

Октябрь. На протяжении всего месяца люди будут под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия, поэтому лучше не принимать важных деловых решений.

Ноябрь: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.

Декабрь: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Период с 27 ноября по 16 декабря – коридор затмений, поэтому рекомендуется провести это время максимально спокойно, не принимая никаких окончательных решений.

Источник: znaj.ua