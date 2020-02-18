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Пенистые серо-желтые выделения у женщин и у мужчин слизистые: признаки трихомониаза для жителей Бердска

17:15 18.02.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Также признаками половой инфекции является зуд и жжение в области половых органов, болезненность во время половых контактов. Но даже презерватив не защитит вас на 100%.

Пенистые серо желтые выделения у женщин и у мужчин слизистые: признаки трихомониаза для жителей Бердска
Не острожные отношения могут привести к последствиям

Зуд и жжение, дискомфорт и боли внизу живота, во время полового акта – все это может говорить о том, что у вас половая инфекция под названием трихомониаз. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный венеролог региона Виктория Онипченко. Напомним, из 139 больных половыми инфекциями каждый второй болен трихомониазом в Бердске. Но эта статистика не отражает истинной картины по заболеваемости, считает Виктория Викторовна. Большинство инфекций, передаваемых половым путем, протекают скрыто и без каких-либо признаков.

Урогенитальный трихомониаз – это инфекция, передаваемая половым путем, возбудителем которой является Trichomonasvaginalis.

Признаки трихомониаза у женщин

— выделения из половых путей серо-желтого цвета, нередко – пенистые, с неприятным запахом;
— зуд, жжение в области половых органов;
— болезненность во время половых контактов (диспареуния);
— зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);
— дискомфорт и/или боль в нижней части живота.
— гиперемия и отечность слизистой оболочки вульвы, влагалища;

Признаки трихомониаза у мужчин

— слизистые выделения из уретры;
— зуд, жжение в области уретры;
— боль в промежности с иррадиацией в прямую кишку;
— болезненность во время половых контактов (диспареуния);
— зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);
— эрозивно-язвенные высыпания на коже головки полового члена;
— гематоспермия (примесь крови в сперме (редко));
— боли в промежности с иррадиацией в прямую кишку.

Напомним, что мертворожденные младенцы и бесплодие могут быть у больных со скрытым хламидиозом в Бердске. Неизлеченные и длительные текущие половые инфекции в организме способны вызывать осложнения: мужское и женское бесплодие, простатит, воспалительные заболевания матки и придатков, эпидидимит (воспаление придатка яичка), новообразования половых органов.

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