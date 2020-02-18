5-месячный мальчик загадочно умер во сне в Омске

Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Сейчас проводятся экспертизы, которые установят причину смерти ребенка

В минувший четверг, 13 февраля, в Шербакульском районе семья обнаружила своего пятимесячного сына мертвым. Младенец скончался во сне около 10 часов вечера. Днем ранее ему исполнилось пять месяцев.

Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. По предварительной версии, причиной гибели малыша стал синдром внезапной младенческой смерти. Проводится экспертиза. Результаты будут известны через 30 дней.

Источник: om1.ru