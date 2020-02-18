Снизить ставки по ипотеке поможет развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.

Просрочка на рынке ипотечных ценных бумаг низкая, при этом качество облигаций высокое

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ипотечные ценные бумаги могут быть особенно интересны иностранным инвесторам.

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) станет одним из инструментов для снижения ипотечных ставок в России. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выпуск ипотечных облигаций освобождает балансы кредитных организаций от тех кредитов, которые они ранее выдали своим заемщикам. Это позволяет иметь дополнительный запас ликвидности и предложение финансов для ипотечного кредитования. В связи с тем, что больше ресурсов будет предлагаться в качестве ипотечных кредитов, очевидно, что процент по таким кредитам будет снижаться. Влияние [на снижение ипотечных ставок] в пределах 1%», — сказал он.

По мнению Аксакова, ипотечные ценные бумаги могут быть особенно интересны иностранным инвесторам. А приток инвесторов позволит увеличить наполнение денежными средствами баланса банков, которые могут быть направлены на ипотечное кредитование, считает депутат. «Надо сделать этот рынок стабильно растущим, интересным для инвесторов, в том числе иностранных, и в дальнейшем влияние [на снижение ипотечных ставок] может быть большим», — заключил Аксаков.

Он добавил, что просрочка на рынке ипотечных ценных бумаг низкая, при этом качество облигаций высокое, с учетом рейтинга, который присваивается этим ценным бумагам, и гарантий компании ДОМ.РФ, которая занимается выпуском ИЦБ.

Правительство РФ поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Банка России к 16 марта 2020 года представить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Ранее глава кабмина раскритиковал действующие в стране ставки по ипотеке и отметил, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации — это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой механизм привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, который позволит банкам нарастить объем выдачи ипотеки населению.

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.

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Источник: ТАСС