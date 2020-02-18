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За уборку и вывоз снега возле мэрии готова заплатить 45 тыс. рублей власть Бердска

16:30 18.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Куб снега возле горадминистрации оценен в 150 рублей. Предполагается, что победителю электронных торгов придется поработать до 20 марта 2020 года. Строго по заявке заказчика и в дневное время.

За уборку и вывоз снега возле мэрии готова заплатить 45 тыс. рублей власть Бердска
Горадминистрация ищет подрядчика на уборку и вывоз снега

Ищет подрядчика на уборку и вывоз снега с территории мэрии власть Бердска. Соответствующая госзакупка появилась на сайте электронных торгов 10 февраля. Предполагается, что снег должен убираться и вывозиться с дорог, проездов и придомовой территория администрации Бердска с даты подписания контракта по 20 марта 2020 года. При этом работа должна производиться строго по заявкам мэрии и в дневное время суток.

За почти месяц выигравший конкурс подрядчик должен вывезти 330 кубических метров снега. Исполнителю необходимо организовать не менее двух рабочих для ручной очистки от снега труднодоступных мест — дорожные знаки, ограждения, газоны.

— Исполнитель обязан оказать услуги в течение суток с момента получения заявки на вывоз снега. Вывоз снега производится только из мест, указанных заказчиком в заявке. Размещение и складирование снега осуществляется на официальные снегоотвалы, установленные постановлением администрации Бердска, — гласит документ.

Стоит отметить, что победивший в торгах до начала оказания услуг должен согласовать схему работы с Центром обеспечения деятельности органов местного самоуправления, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, ограждений и направляющих устройств» и ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждение мест производства работ».

Кроме того, подрядчик обязан самостоятельно обеспечить выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды, а также возмещению третьим лицам ущерба, причиненного при уборке мэрии от снега.

За эту работу победитель торгов получит 49 500 рублей. Стоимость одного куба убранного снега с территории администрации оценена в 150 рублей. В аукционе отдадут преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. Имя победителя торгов станет известно днем 21 февраля.

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