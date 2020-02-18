Приедут домой и облегчат боль: что такое выездная патронажная паллиативная помощь перед смертью в Бердске?

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что на дому оказывается медицинская и психологическая помощь, назначаются препараты, в том числе наркотические и психотропные. Количество выездов не ограничено.

Паллиативная помощь оказывают в полном объёме в Новосибирской области

Напомним, что такое терминальная стадия, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов 31 января. Мы запустили серию материалов в сюжете «Паллиативная помощь в Новосибирской области». В Новосибирской области создано 6 детских и 55 взрослых коек для паллиативной помощи. Оказывают медицинскую помощь и ухаживают за неизлечимо больными в четырех отделениях региона. Попасть туда можно только после заключения комиссии. Также паллиативную помощь можно получить и на дому в рамках выездной патронажной медицинской помощи, рассказал Хальзов.

Отделения выездной патронажной паллиативной помощи — осуществляет следующие функции:

— оказывают специализированную медицинскую помощь на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке и кислородотерапии;



— также пациенты получают динамическое наблюдение;— патронажная помощь — это лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;— назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов;— направление пациента при наличии медицинских показаний, в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях;— направление пациента, нуждающегося в круглосуточном уходе, в отделение или дом (больницу) сестринского ухода при отсутствии медицинских показаний для постоянного наблюдения врача;— организация консультаций пациента врачом-специалистом по профилю основного заболевания и врачами других специальностей;— оказание психологической помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, в том числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания, их родственникам и иным членам семьи или законным представителям;— обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;— взаимодействие с организациями социального обслуживания, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Количество посещений при выездной паллиативной помощи не регламентируется.

Напомним, по словам министра здравоохранения, паллиативная помощь представляет собой комплекс медицинских мероприятий, психологического характера и уход, для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Они направлены на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.