Восстановили работу «Сбербанк Онлайн» после сбоя

По словам представителей банка, сбой продлился всего несколько минут.

Сбой фиксировали по всей стране

Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя, информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили представители банка.

В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в Сбербанк Онлайн. Это не оказало влияния на другие сервисы банка. В настоящее время сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения клиентам банка за причинённые неудобства, — заявили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Ранее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» на сбои в работе сервиса пожаловались местные жители.



«Сейчас перевод денег с карты на карту через «Сбербанк онлайн» может быть не доступен. Пожалуйста, попробуйте позднее или переведите деньги через мобильный банк», — цитировали читатели автоматическое сообщение колл-центра банка.