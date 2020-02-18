Восстановили работу «Сбербанк Онлайн» после сбоя

Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя, информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили представители банка.
В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в Сбербанк Онлайн. Это не оказало влияния на другие сервисы банка. В настоящее время сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения клиентам банка за причинённые неудобства, — заявили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.
Ранее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» на сбои в работе сервиса пожаловались местные жители.