Не зэки, а налоговики: Отдали здание базы бригады спецназа ГРУ налоговой службе в Бердске

Но только одно. По некоторым данным, УФНС уже провела ремонт в помещении и разместила там свой архив. Однако сказать, что именно будет в здании в пресс-службе ЦВО затруднились.

Судьба бывшей базы спецназа ГРУ неизвестна

Подтвердил передачу одного из зданий бывшей базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа, на баланс налоговой службы России пресс-служба Центрального военного округа сегодня, 18 февраля.

— Здание передано на баланс учреждения, подведомственного управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба ЦВО.

По некоторым данным, одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Однако сказать, что именно будет в здании в пресс-службе ЦВО затруднились.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новость о том, что военные объекты Минобороны, якобы, переданы ФСИН — всколыхнула Бердск. Местные СМИ сообщали, что одну из казарм предполагалось использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественники и жители Бердска протестуют против открытия колонии или исправительного центра на месте базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. Горожане начали собирать подписи под петицией, размещенной на сайте change.org с 15 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке.

Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Ветераны спецназа выражали уверенность, что бердский военный городок заселят навсегда, может быть, будут менять части. С тех пор гражданские планы освоения земли, которые строил муниципалитет, отодвинули в долгий ящик. Поговаривали, что PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду.

Кроме того, бердскую власть очень беспокоит недострой Минобороны и дороги, проложенные на ведомственной земле, что существенно осложняет жизнь бердчанам.