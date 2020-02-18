18.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не зэки, а налоговики: Отдали здание базы бригады спецназа ГРУ налоговой службе в Бердске

16:59 18.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 0

Но только одно. По некоторым данным, УФНС уже провела ремонт в помещении и разместила там свой архив. Однако сказать, что именно будет в здании в пресс-службе ЦВО затруднились.

Не зэки, а налоговики: Отдали здание базы бригады спецназа ГРУ налоговой службе в Бердске
Судьба бывшей базы спецназа ГРУ неизвестна

Подтвердил передачу одного из зданий бывшей базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа, на баланс налоговой службы России пресс-служба Центрального военного округа сегодня, 18 февраля.

— Здание передано на баланс учреждения, подведомственного управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба ЦВО.

По некоторым данным, одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Однако сказать, что именно будет в здании в пресс-службе ЦВО затруднились.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новость о том, что военные объекты Минобороны, якобы, переданы ФСИН — всколыхнула Бердск. Местные СМИ сообщали, что одну из казарм предполагалось использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественники и жители Бердска протестуют против открытия колонии или исправительного центра на месте базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. Горожане начали собирать подписи под петицией, размещенной на сайте change.org с 15 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке.

Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Ветераны спецназа выражали уверенность, что бердский военный городок заселят навсегда, может быть, будут менять части. С тех пор гражданские планы освоения земли, которые строил муниципалитет, отодвинули в долгий ящик. Поговаривали, что  PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду.
Кроме того, бердскую власть очень беспокоит недострой Минобороны и дороги, проложенные на ведомственной земле, что существенно осложняет жизнь бердчанам.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ничего страшного?

Аноним, 18 февраля 2020 17:17
Не знаю смеяться или плакать, но если кто забыл, когда «Европу» начинали строить и поставили забор, сказали: Голубев фонтан будет строить Голубев тогда наверно покатывался больше, чем этот смайлик.
Иван, 18 февраля 2020 18:19
А мы помним и детское кафе на ул Комсомольской
Аноним, 18 февраля 2020 17:26
Налоговики занимают одну казарму и там архив, а речь идет о других казармах и они не принадлежат налоговикам. Не пытайтесь заболтать тему.
Аноним, 18 февраля 2020 18:08
а кто забалтывает-то?
Речь лишь про то, что даже разговоров никаких про организацию тюрьмы или колонии не ведется.
все это фейк и утка.
цель? думаю всем очевидно зачем делаются вбросы...
Иван, 18 февраля 2020 18:20
Поясните,зачем делается фейк?!
Аноним, 18 февраля 2020 18:06
Так у налоговиков на Островского большое здание....зачем ещё ??
Аноним, 18 февраля 2020 18:09
Интересно, сколько заработали люди, запустившие эту утку с колонией? Хотя бы на сборе подписей? И не выплывут ли эти подписи в другом виде и по другому вопросу, а чо, инновационные технологии...
Аноним, 18 февраля 2020 18:21
Налоговик стал премьером. В Бердске целая военная часть под налоговиков. Последние соки дожимать будут

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Разморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в Совфеде
18:30 18-02-2020
Разморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в Совфеде
БердскПриедут домой и облегчат боль: что такое выездная патронажная паллиативная помощь перед смертью в Бердске?
18:15 18-02-2020
Приедут домой и облегчат боль: что такое выездная патронажная паллиативная помощь перед смертью в Бердске?
$50 миллиардов по делу ЮКОСа обязал выплатить Россию суд в Гааге
18:00 18-02-2020
$50 миллиардов по делу ЮКОСа обязал выплатить Россию суд в Гааге
БердскСемерых пьяных подростков подобрали на улицах полицейские в Бердске 1
17:45 18-02-2020
Семерых пьяных подростков подобрали на улицах полицейские в Бердске
БердскДо 35 тыс. рублей доходит цена коммерческих путевок в детские лагеря Бердска
17:33 18-02-2020
До 35 тыс. рублей доходит цена коммерческих путевок в детские лагеря Бердска
110 млн заработал владелец незаконного нефтезавода в Новосибирской области 1
17:30 18-02-2020
110 млн заработал владелец незаконного нефтезавода в Новосибирской области
БердскПенистые серо-желтые выделения у женщин и у мужчин слизистые: признаки трихомониаза для жителей Бердска
17:15 18-02-2020
Пенистые серо-желтые выделения у женщин и у мужчин слизистые: признаки трихомониаза для жителей Бердска
Неприкосновенность экс-президентов России предложили закрепить в Конституции 3
17:08 18-02-2020
Неприкосновенность экс-президентов России предложили закрепить в Конституции
Проверку начала прокуратура после смерти 7-классницы из лицея №6 Бердска
17:03 18-02-2020
Проверку начала прокуратура после смерти 7-классницы из лицея №6 Бердска
Жестокая массовая драка со стрельбой попала на видео в Нижневартовске 1
17:00 18-02-2020
Жестокая массовая драка со стрельбой попала на видео в Нижневартовске