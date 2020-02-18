110 млн заработал владелец незаконного нефтезавода в Новосибирской области

54-летний мужчина покупал нефть, перерабатывал её и выпускал дизельное топливо и бензин.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с декабря 2016 по январь 2020 года 54 летний мужчина осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка, эксплуатировал два взрывопожароопасных объекта 3 класса опасности (база – товарно-сырьевая и площадка для переработки нефти) – завод по переработке нефти и производству нефтепродуктов (дизельного топлива и мазута), расположенные в селе Криводановка Новосибирской области.

Предприниматель приобретал сырую нефть, а также другие необходимые для её переработки продукты, после чего с использованием наемных работников, не осведомленных об истинных преступных планах, перерабатывал приобретенную сырую нефть в указанном месте в готовую продукцию: дизельное топливо, бензиновую фракцию, остатки перегонки нефти (мазут), которые в последующем реализовал различным покупателям.

В результате вышеуказанных незаконных действий 54-летним мужчиной был извлечен доход в сумме более 110 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области