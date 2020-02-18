До 35 тыс. рублей доходит цена коммерческих путевок в детские лагеря Бердска

Впрочем, многие родители имеют возможность оздоровить детей бесплатно или за 10% стоимости. Глава города утвердил тарифы на путевки для палаточного лагеря «Юность» и центра им. В. Дубинина.

Палаточный лагерь «Юность» каждое лето открывает несколько профильных смен

Мэр Бердска Евгений Шестернин 17 февраля установил цена на путевки в палаточный лагерь «Юность» и загородный оздоровительный лагерь муниципального центра им. Володи Дубинина на 2020 год. Тарифы утверждены постановлениями, подписанными главой города.

Для «Юности» расценки будут действовать только летом, когда функционирует туристический палаточный лагерь на берегу Обского моря. Для жителей Бердска путевка на 10 дней будет стоить 6000 рублей. Еще 5500 добавит городской бюджет. Для остальных желающих отдохнуть в палаточном лагере субсидий не предвидится, поэтому придется покупать путевку по полной нормативной стоимости — за 11 500 рублей. Как утвердил мэр.

Директор Центра туризма «Юность» Наталья Сидакова уже получила уведомление о новых тарифах. 10-дневная смена утверждена программой, которую защитили в министерстве. Согласно СанПиНам столько времени могут жить дети в палатках.

— Чтобы в лагере не было детей, такого ни разу не было за 25 лет моей работы в «Юности». Всегда есть ребята, так как мы работаем с ними весь год по разным направлениям общеобразовательных программ. Отсюда и профильность смен — военно-патриотическая, экологическая, туристско-краеведческая, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Владимировна.

По ее словам, 80% отдыхающих в палатках детей — это те, кто занимается по программам «Юности» в течение года. Летом они отрабатывают полученные навыки. Уже с 1 февраля родители интересуются путевками для детей на летние месяцы, в том числе и в палаточный лагерь «Юность».

Центр туризма участвует в региональном конкурсе на распространение путевок с участием бюджета Новосибирской области. Но победителей назовут только в конце весны.

— Мы можем предоставить лагерь для проведения такой смены только в августе, поскольку остальное время расписано под наших воспитанников, — отметила Наталья Сидакова.

Смена в лагере круглогодичного действия детского центра им. Володи Дубинина длится 21 день. И расценки на его услуги выше. Как сказано в постановлении мэра, «детская путевка для индивидуального клиента» в 2020 году будет стоить 32 550 рублей, «для корпоративного клиента» — 35 000. Предусмотрены скидки агентствам.

Путевки в этот детский лагерь будут дешевле для родителей, когда Центр выиграет конкурс на отдых и оздоровление детей, предусматривающие бюджетные вложения. Новосибирская область, например, покупает путевки для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В Бердске уже идет регистрация на приобретение так называемых датированных путевок.

— Глава утвердил стоимость коммерческих путевок. Но есть разнообразные формы обеспечения путевками. Сейчас, например, у нас 21 день отдыхают дети вообще бесплатно. Министерство труда и соцразвития оплатило оздоровительную смену. Есть путевки, когда родители платят всего 1700 рублей. Есть профильные смены летом, когда путевки обходятся в 10% стоимости. Получают такие льготные путевки и бердчане, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор центра им. Володи Дубинина Елена Баландина.

Как правило, по линии минтруда и соцразвития ежегодно бердский круглогодичный лагерь выигрывает 3-4 конкурса — февраль, апрель, октябрь. Такие смены хороши тем, что дети продолжают учиться, осваивать школьную программу и одновременно поправляют свое здоровье в бердском лесу. За них платит государство.

Лагерь центра им. Дубинина практически не пустует. В прошлом году за 7 смен отдохнуло 6754 ребенка. Это дети и из Бердска, и из других районов Новосибирской области, и из других регионов страны.

Напомним, что еще один бердский муниципальный лагерь им. Нахимова сейчас находится на реконструкции.