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Неприкосновенность экс-президентов России предложили закрепить в Конституции

17:08 18.02.2020 Фото: mybryansk.ru
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Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

Неприкосновенность экс президентов России предложили закрепить в Конституции
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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
«То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует», — сказал на заседании сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.
Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

«Президент, являясь гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91 статье конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма — она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего. Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — сказала она.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Пойдете на голосование за изменение Конституции?

Аноним, 18 февраля 2020 17:39
НВР:
Пойду голосовать против
Поросёнок Пётр, 18 февраля 2020 17:55
Никакого юридического ухода от ответственности у политиков и тем более президента вообще быть не должно в принципе.
Аноним, 18 февраля 2020 18:25
как будто президенты не должны нести ответственность за проваленные реформы,за невыполненные обещания и прочие откровенные нарушения ? или вот - Медведев отдал норвегам 900 тыс кв км Баренцова моря, считай, вместе с островом Шпицберген - чтобы на более северном участке газпром мог бы качать нефть ..не имея , кстати, своего отечественного соответствующего бурильного оборудования и кораблей подобного класса ..в результате - и море профукали , и газпром ту акваторию забросил ,т.к. нерентабельна оказалось после падения мировых цен на нефть..и что с этим "эффективным менеджером" делать?

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