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Разморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в Совфеде

18:30 18.02.2020 Фото: Википедии
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Правительство не одобряет. В случае принятия законопроекта расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году увеличатся на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд, в 2022 году — на 524,6 млрд.

Разморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в Совфеде
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Сюжет: Пенсионная реформа
Разморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в Совфеде

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Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников. По словам сенатора, законопроект призван восстановить с 2020 года механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года.

Актуальность предложения, по словам Иконникова, обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает член Совфеда, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета, однако в настоящее время, по его мнению, предпосылок для продолжения ее действия нет.

В случае принятия законопроекта расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году увеличатся на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд, в 2022 году — на 524,6 млрд.

Однако, по мнению Иконникова, де-факто объем этих расходов может оказаться ниже из-за роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

Правительство дало отрицательное заключение на инициативу сенатора, поскольку документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения расходных обязательств, пишет ТАСС.

В конце января стали известны регионы России, которые смогут получить наибольшую прибавку к пенсии благодаря гарантированному пенсионному плану (ГПП).

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