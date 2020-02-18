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Шахтерская пенсия выручает Эдиту Пьеху. Она получает 45 тыс. в месяц

19:45 18.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ
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Звезда советской эстрады помимо «артистической» пенсии получает дополнительную — за то, что в свое время глава Кузбасса Аман Тулеев присвоил ей звание «Почетный шахтер».

Шахтерская пенсия выручает Эдиту Пьеху. Она получает 45 тыс. в месяц
Эдита Пьеха призналась, что живет на «шахтерскую» пенсию

Певица и звезда советской эстрады Эдита Пьеха заявила, что получает неплохую пенсию. Причем у нее их, в отличие от большинства артистов, не одна, а две. Очень выручил ее в свое время бывший губернатор Кемеровской области — Аман Тулеев.

«Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей», — цитирует певицу Телепрограмма.

Рассказали о своих пенсиях и некоторые другие знаменитости. К примеру, заслуженный артист России Юрий Стоянов заявил, что его пенсия 62 тысячи рублей. Он согласен, что пособие на фоне многих других пенсионеров очень приличное. Такая пенсия у него благодаря наградам и званиям.

Любопытно, что точно такая же сумма, 62 тысячи рублей, у пережившей блокаду Ленинграда 80-летней актрисы Ларисы Лужиной. Кстати, с 1 февраля ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда была проиндексирована. Теперь она составляет больше трех тысяч рублей. Получает Лужина и деньги от мэра столицы Сергея Собянина за звание народной артистки. Сейчас звезда прописана в столице.

Елена Ханга получает 23 тыс. рублей, Регина Дубовицкая — 16 тыс., а Лев Лещенко — 300 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

На какую пенсию можно прожить?

Аноним, 18 февраля 2020 19:52
А что так можно ?
Ни разу в шахту не лазила зато пенсия как у почетного шахтера.
Андрей, 18 февраля 2020 21:07
Вот Тулеев молодец!Он в пенсионный фонд тоже за нее отчисления делал?
Аноним, 18 февраля 2020 20:32
Сейчас всё можно, кто не работает тот ест.
Ольга, 18 февраля 2020 20:39
Лишить её звания почетного шахтера. На каком основании Тулеев ей назначил? Пахнет махинацией, можно сказать, и обманом.

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