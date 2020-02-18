Забила до смерти 3-летнего больного мальчика опекунша в Подмосковье

Она знала, что у ребенка проблемы с нервной системой, но жестоко избивала его в течение года. Уголовное дело СК передал в суд. Кроме того, в халатности обвиняют органы опеки и попечительства.

СКР расследует происшествия с детьми

В Московской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой, и в неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Подольска, обвиняемой в причинении смерти, находящемуся под ее опекой (ч.4 ст. 111 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, с февраля 2018 по 29 января 2019 года обвиняемая, зная о наличии у опекаемого 3-летнего ребенка заболеваний, в том числе центральной нервной системы, в связи с чем воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков, пользуясь незначительным поводом, нецензурно выражалась в адрес мальчика и умышленно совершала ненадлежащее исполнение обязанностей по его уходу и воспитанию, соединенное с жестоким обращением.

Она неоднократно наносила ребенку удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате 29 января 2019 году после очередного избиения ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм 4 февраля.

-Расследование представляло особую сложность, поскольку у обвиняемой была своя версия произошедшего и вину она не признавала, как изначально, так и на всем этапе расследования. Следователем проведен большой объем работы. За короткий промежуток времени допрошено не менее 68 свидетелей, часть из которых допрашивались в ходе выезда на территорию Самарской области; проведено 8 последовательно назначенных судебных экспертиз, в числе которых комиссионная и дополнительная комиссионная. Выполненный объем работы позволил собрать достаточно доказательств для установления причастности опекуна к совершенному преступлению,- рассказали в СКР.

18 февраля 2020 после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По факту халатных действий органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело, которое до настоящего времени находится в производстве.