18.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Забила до смерти 3-летнего больного мальчика опекунша в Подмосковье

20:00 18.02.2020 Фото: СКР
0

Она знала, что у ребенка проблемы с нервной системой, но жестоко избивала его в течение года. Уголовное дело СК передал в суд. Кроме того, в халатности обвиняют органы опеки и попечительства.

Забила до смерти 3 летнего больного мальчика опекунша в Подмосковье
СКР расследует происшествия с детьми

В Московской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой, и в неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Подольска, обвиняемой в причинении смерти, находящемуся под ее опекой (ч.4 ст. 111 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, с февраля 2018 по 29 января 2019 года обвиняемая, зная о наличии у опекаемого 3-летнего ребенка заболеваний, в том числе центральной нервной системы, в связи с чем воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков, пользуясь незначительным поводом, нецензурно выражалась в адрес мальчика и умышленно совершала ненадлежащее исполнение обязанностей по его уходу и воспитанию, соединенное с жестоким обращением.

Она неоднократно наносила ребенку удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате 29 января 2019 году после очередного избиения ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм 4 февраля.

-Расследование представляло особую сложность, поскольку у обвиняемой была своя версия произошедшего и вину она не признавала, как изначально, так и на всем этапе расследования. Следователем проведен большой объем работы. За короткий промежуток времени допрошено не менее 68 свидетелей, часть из которых допрашивались в ходе выезда на территорию Самарской области; проведено 8 последовательно назначенных судебных экспертиз, в числе которых комиссионная и дополнительная комиссионная. Выполненный объем работы позволил собрать достаточно доказательств для установления причастности опекуна к совершенному преступлению,- рассказали в СКР.

18 февраля 2020 после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По факту халатных действий органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело, которое до настоящего времени находится в производстве.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ребенок нужен был для получения денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мне нужна великая Россия": анонсирован трейлер интервью с Путиным 1
22:00 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
21:45 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
БердскЗвонок "Сын попал в ДТП": отдала 30 тысяч рублей незнакомцу жительница Бердска 3
21:35 18-02-2020
Звонок
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
21:30 18-02-2020
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
БердскМатеринский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
21:27 18-02-2020
Материнский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
21:17 18-02-2020
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки "Битвы экстрасенсов" Ярославы Федоровой
21:15 18-02-2020
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки
БердскСдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска 6
21:05 18-02-2020
Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с "главной угрозой Земли" выделил Джефф Безос 13
21:03 18-02-2020
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess
21:00 18-02-2020
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess