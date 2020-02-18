Убиты двое и ранены четверо украинцев в вооруженном конфликте в Донбассе

ЛНР отбила атаку и начала наступление. Зеленский назвал произошедшее провокацией и заявил, что «на заседании будут приняты решения о дальнейших шагах украинских властей после боев в Донбассе».

Пока Украина не мирится с независимостью самопровозглашенных республик

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

По данным украинского командования, военные ЛНР попытались прорваться через линию соприкосновения. Вооруженные силы Украины понесли потери, сообщили в ООС.

«Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — заявили в ООС, добавив, что потери противника уточняются.

Ранее стало известно, что Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что это противоречит минским соглашениям, поскольку сначала должны быть расформированы «иностранные военные формирования».

Вместе с тем в ЛНР заявляют, что украинские военные обстреляли населенные пункты самопровозглашенной республики с целью эвакуировать погибших и раненных солдат, которые попытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовский, но подорвались на минном поле. По данным ЛНР, в результате обстрелов с украинской стороны пострадали жилые массивы в Кировске, поселках Донецкий и Голубовский.

В результате боев вблизи Золотого украинские силовики понесли потери. Бывший заместитель председателя Донецкой областной администрации Игорь Стокоз сообщил о двух погибших и четырех раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Противник применял ствольную артиллерию, но наши артиллеристы их заткнули», — написал Стокоз, опубликовав видео обстрелов.

В то же время командование ООС подчеркнуло, что сейчас устанавливается количество погибших военных со стороны ЛНР. В Луганске информацию о потерях не прокомментировали. Там отметили, что Украина продолжает грубо нарушать действующий режим тишины, передает Лента.ру.

Как сообщают украинские журналисты с места событий, в результате боев 72-я бригада ВСУ потеряла взводный опорный пункт вблизи Золотого. В то же время представители ЛНР обвинили украинское командование в привлечении СМИ для съемки постановочных сюжетов, обвиняющих Народную милицию самопровозглашенной республики в нарушении режима тишины.

«Призываем наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооруженные формирования с целью прекращения провокаций», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Офис президента Украины анонсировал брифинг Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства Владимир Зеленский заявил, что на заседании будут приняты решения о дальнейших шагах украинских властей после боев в Донбассе. «Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным, так же как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский назвал действия ЛНР циничной провокацией, совершенной к пятилетию Дебальцевского котла — одного из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции на востоке страны. «Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами», — заявил президент, подчеркнув, что военнослужащие ВСУ дали «достойный отпор агрессору».

Обострение ситуации в регионе произошло на фоне заявлений властей Украины о возможных вариантах урегулирования конфликта. Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что обратится к Генеральной ассамблее ООН с вопросом о введении миротворцев в Донбасс. Он подчеркнул, что Россия согласна на задействование контингента только на линии соприкосновения, а не на всей территории самопровозглашенных республик, как на том настаивают в правительстве Украины.

Одновременно с этим министр внутренних дел Арсен Аваков отверг ранее озвученную Зеленским идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями Донецка и Луганска. Он заявил о необходимости создания специальных полицейских сил с участием ОБСЕ. При этом глава МВД Украины подчеркнул, что к патрулированию, «уважая переходный период и страхи» жителей Донбасса, могут быть привлечены представители местных общин.

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.