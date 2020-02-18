Тренер ударил ногой по голове 9-летнего мальчика в Подмосковье. Стороны примирись, но прокуратура потребовала нового расследования

Ход и результаты проводимой проверки и расследуемых уголовных дел по поручению председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. В том числе о попытке изнасилования и убийстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело тренера

Председатель Следственного комитета поставил на контроль ряд происшествий, озвученных средствами массовой информации, сообщили у главке СКР.

Корреспонденты обратили внимание на историю, произошедшую в ноябре 2018 года, когда тренер по КУДО ударил ногой по голове 9-летнего ученика за непослушание. После скандала, сопровожденного видеозаписью, в управлении СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело, которое в последующем было прекращено по заявлению потерпевших в связи с примирением сторон. В настоящее время уголовное дело по решению органов прокуратуры направлено на дополнительное расследование.

В эфире федерального канала журналисты рассказали о трагичном случае, произошедшем 16 февраля 2020 года, когда 52-летний мужчина, находясь в комнате общежития в поселке Селятино Московской области, убил из охотничьего обреза бывшую супругу на глазах у своего 11-летнего сына. После этого мужчина свел счеты с жизнью. Семья являлась многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников. В настоящее время 5 детей из этой семьи находятся у бабушки, органы опеки будут решать их дальнейшую судьбу. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту незамедлительно возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Помимо этого журналистами федерального канала обсуждались обстоятельства нападения мужчины на девушку в Туапсе. Обороняясь от нападавшего, девушка нанесла ему ранения канцелярским ножом, причинив тяжкие телесные повреждения. Органами полиции, расследовавшими по данному факту в отношении девушки уголовное дело, принято решение о прекращении уголовного преследования. Однако в отношении нападавшего, который, со слов девушки, пытался ее изнасиловать, следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить все доводы, озвученные средствами массовой информации, и доложить об обстоятельствах произошедших событий и нарушениях прав людей. Ход и результаты проводимой проверки и расследуемых уголовных дел по поручению председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.