Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess

Им оказался супруг ранее заболевшей туристки из России. У нее смертельный вирус не подтвердился. 18 февраля на борту круизного лайнера выявили еще 88 заболевших. Всего в мире инфицировано коронавирусом около 72,5 тыс. человек.

На лайнере Diamond Princess путешествовали 24 россиянина

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама. Об этом сообщило российское посольство в Японии. Как отмечается, вирус диагностирован у супруга ранее заразившейся россиянки.

По данным диппредставительства, в настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, чувствует себя нормально, передает RT во вторник.

17 февраля у россиянки на борту Diamond Princess был диагностирован COVID-19. Её доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

По информации ТАСС, власти Японии уточнили, что новый коронавирус был диагностирован только у одного гражданина России на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Токио.

«Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах — пассажирах Diamond Princess. Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве пояснили, что в настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, а его супруга, которую ранее объявили инфицированной, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава, принимая во внимание высокий риск заражения.

18 февраля японский Минздрав объявил о том, что заражение новым коронавирусом обнаружили еще у 88 пассажиров Diamond Princess, которое находится в карантине в порту японского города Иокогама. Общее число зараженных составило 542 человека.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.