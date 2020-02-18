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Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess

21:00 18.02.2020 Фото: Википедии
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Им оказался супруг ранее заболевшей туристки из России. У нее смертельный вирус не подтвердился. 18 февраля на борту круизного лайнера выявили еще 88 заболевших. Всего в мире инфицировано коронавирусом около 72,5 тыс. человек.

Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess
На лайнере Diamond Princess путешествовали 24 россиянина

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама. Об этом сообщило российское посольство в Японии. Как отмечается, вирус диагностирован у супруга ранее заразившейся россиянки.

По данным диппредставительства, в настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, чувствует себя нормально, передает RT во вторник.

17 февраля у россиянки на борту Diamond Princess был диагностирован COVID-19. Её доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

По информации ТАСС, власти Японии уточнили, что новый коронавирус был диагностирован только у одного гражданина России на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Токио.

«Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах — пассажирах Diamond Princess. Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве пояснили, что в настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, а его супруга, которую ранее объявили инфицированной, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава, принимая во внимание высокий риск заражения.

18 февраля японский Минздрав объявил о том, что заражение новым коронавирусом обнаружили еще у 88 пассажиров Diamond Princess, которое находится в карантине в порту японского города Иокогама. Общее число зараженных составило 542 человека.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

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