Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске

«Я услышала мамин душераздирающий крик»: теперь ее дочь ищет очевидцев аварии. Автобус резко повернул, уходя от столкновения с легковушкой, водителя которой уже признали нарушителем ПДД.

Людмила Ивановна не смогла удержаться за поручень и пролетела через весь салон

Мама Светланы Перовой тяжело пострадала в ДТП. Оно произошло 8 января в 15:05 в районе остановки «Главпочтамт». Вместе с другими пассажирами женщины находились в автобусе №95, когда водителю общественного транспорта пришлось резко уворачиваться от внезапно возникшей на дороге иномарки. Во время маневра мама Светланы, Людмила Ивановна получила тяжелейшую травму, передает Om1 .

Светлана Перова:

«Рядом со зданием МЧС России по Омской области (рядом с Главпочтамтом) есть дорога, по которой ехала «Мазда». Для того, чтобы не столкнутся с машиной, водитель автобуса решил очень быстро развернуться в левую сторону».

Они с мамой в момент аварии держались за поручень. Автобус затормозил настолько резко, что один из сидящих пассажиров упал. Людмила Ивановна не смогла удержаться за поручень.

«Очень тяжело рассказывать об этом. Она полетела до самых передних ступенек, что находятся рядом с водителем, сильно ударившись и упав всем телом на пол. Я услышала ее душераздирающий крик», — продолжает омичка.

Сразу после аварии она сначала она хотела поднять маму, затем подумала, что нельзя поднимать человека с переломом. Светлана вызвала «скорую», кондуктор в это время все-таки попыталась поднять упавшую женщину. Людмиле Ивановне удалось встать, она с трудом опустилась на сидение.

Светлана Перова:

«Скорая помощь приехала очень быстро, маму увезли в БУЗОО «ГК БСМП №1», через неделю после обследования её перевезли на операцию в МСЧ №9. Обследование показало, что у неё перелом позвоночника, если быть точной, закрытый компрессионный перелом тела L1 позвонка».

По словам Светланы, ведется расследование, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого или среднего вреда здоровью потерпевшего). Людмиле Ивановне после выписки из больницы порекомендовали съездить на экспертизу, чтобы врачи могли установить масштабы вреда, причиненного ее здоровью. Результаты обследования будут готовы на следующей неделе.

Омичка переживает, что повреждения будут иметь тяжелые последствия для состояния Людмилы Ивановны. Женщина будет меньше двигаться, ей придется отказаться от физической работы. «Мышцы в таких случаях атрофируются, а мышцы у здорового человека поддерживают позвоночник. А у человека с атрофированными мышцами мышцы больше не поддерживают позвонки. А, это означает, что здоровье будет ухудшаться», — размышляет омичка.

Женщина ищет очевидцев происшествия. Она уверена, что эти люди помогут на этапе судебных разбирательств. «Только через суд можно взыскать денежную компенсацию, которая в будущем могла бы помочь моей маме, а для этого нужны свидетели», — подытоживает женщина.

Прес-служба Госавтоинспекции Омской области:

«Водитель, который не предоставил преимущество в движении автобусу, был сразу оформлен, с места аварии он не скрывался. Сейчас проходит лечение пассажирки, поэтому говорить о том, какие конкретно меры будут приняты в отношении водителя легкового авто, рано. Проводится проверка. Имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной на здании неподалеку от места аварии. Исходя из этой записи четко видно, что виновником происшествия является водитель легкового авто».