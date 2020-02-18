Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины

Официальная причина — в картинах снимались российские актеры, угрожающие национальной безопасности Украины. За три года действия указа Порошенко в стране запретили показывать 646 фильмов и сериалов.

Зеленский до того, как стать президентом, был хорошим комиком

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показ и распространение на территории страны пять фильмов, в одном из которых снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 18 февраля пишет «Интерфакс-Украина».

«Стрелу» Евгения Никитина и «Я так не думаю» Давида Даниеляна запретили на основании решения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов.

Помимо этого Госкино запретило фильм Николя Бери «Сорванцы из Тимпельбаха», обосновывая свое решение тем, что в нем снимался французский актер Жерар Депардье, а также «Мачете» Роберта Родригеса — в нем снимался американский актер Стивен Сигал. Оба актера имеют российское гражданство.

Фильм «Восемь первых свиданий» Дэвида Додсона и Александра Маляревского запретили из-за того, что в нем снялась российская актриса Екатерина Варнава — артистка внесена в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в фильме снялся президент Украины Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.

В октябре 2018 года Госкино Украины запретило показ фильмов с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон «О защите информационного телерадиопространства», запретив, в частности, фильмы с «российской пропагандой». В апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

За три года действия закона Государственное агентство по вопросам кино Украины запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства, передают «Известия».