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«Мне нужна великая Россия»: анонсирован трейлер интервью с Путиным

22:00 18.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Президент ответил на 20 острых вопросов от журналиста ТАСС.

Мне нужна великая Россия: анонсирован трейлер интервью с Путиным
Владимир Путин ответил на острые вопросы телеведущего ТАСС

Во вторник, 18 февраля, ТАСС анонсировал специальный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Это большое интервью, которое можно будет посмотреть на всех площадках агентства уже с 20 февраля. Интервьюером выступил известный журналист, руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко. Он задал главе государства два десятка острых и неожиданных вопросов.

Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Ответы прозвучат 20 февраля.

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От редакции

Вопросы действительно острые?

Аноним, 18 февраля 2020 22:06
Сможет ли Россия стать великой при таком нищем народе?
Или дело не в народе, а в величии правителя?

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