«Мне нужна великая Россия»: анонсирован трейлер интервью с Путиным

Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Президент ответил на 20 острых вопросов от журналиста ТАСС.

Владимир Путин ответил на острые вопросы телеведущего ТАСС

Во вторник, 18 февраля, ТАСС анонсировал специальный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Это большое интервью, которое можно будет посмотреть на всех площадках агентства уже с 20 февраля. Интервьюером выступил известный журналист, руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко. Он задал главе государства два десятка острых и неожиданных вопросов.

Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Ответы прозвучат 20 февраля.