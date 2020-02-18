«Мне нужна великая Россия»: анонсирован трейлер интервью с Путиным

Во вторник, 18 февраля, ТАСС анонсировал специальный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Это большое интервью, которое можно будет посмотреть на всех площадках агентства уже с 20 февраля. Интервьюером выступил известный журналист, руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко. Он задал главе государства два десятка острых и неожиданных вопросов.
Есть ли у Путина двойник? Как не получить срок за репост? Кто знал о грядущей отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? С кем Россия собирается воевать? Ответы прозвучат 20 февраля.
Или дело не в народе, а в величии правителя?