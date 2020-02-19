Плюсы пластиковых окон «Магистраль»

Почему следует выбрать пластиковые окна от компании «Магистраль»? Рассмотрим плюсы наших окон:
- Хорошие теплосберегающие свойства. Отличная многоуровневая герметизация и возможность использовать двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты позволяют экономить существенное количество тепловой энергии в отопительный сезон.
- Технологичность. Довольно легко устанавливать в помещениях; отлаженные производственные операции; возможность полностью автоматизировать технологический цикл. Все эти факторы позволяют существенно снижать себестоимость, что неизменно отображается на «приятной» цене реализации.
- Отличный дизайнерский вид, широкий ряд всевозможных моделей, легкость и простота ухода.
Наши окна — это уверенность в качестве и долгом сроке службы!
Мы осуществляем:
Изготовление и монтажо пластиковых окон из профильной системы EXPROF с фурнитурой SIEGENIA AUBI TITAN AF или G-LOCK.
* Остекляем балконы и лоджии пластиком и алюминием.
* Изготавливаем москитные сетки.
* Обслуживаем, ремонтируем окна.
* Устанавливаем теплицы под поликарбонат, заборы из профлиста.
Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66
Источник: Раздел Компании «Магистраль»на сайте Весь Бердск