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Плюсы пластиковых окон «Магистраль»

09:30 19.02.2020 Фото: Компания "Магистраль"
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Почему следует выбрать пластиковые окна от компании «Магистраль»? Рассмотрим плюсы наших окон.

Плюсы пластиковых окон Магистраль
Окна «Магистраль» служат долгие годы

Почему следует выбрать пластиковые окна от компании «Магистраль»? Рассмотрим плюсы наших окон:

  1. Хорошие теплосберегающие свойства. Отличная многоуровневая герметизация и возможность использовать двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты позволяют экономить существенное количество тепловой энергии в отопительный сезон.
  2. Технологичность. Довольно легко устанавливать в помещениях; отлаженные производственные операции; возможность полностью автоматизировать технологический цикл. Все эти факторы позволяют существенно снижать себестоимость, что неизменно отображается на «приятной» цене реализации.
  3. Отличный дизайнерский вид, широкий ряд всевозможных моделей, легкость и простота ухода.

Наши окна — это уверенность в качестве и долгом сроке службы!

Мы осуществляем:

Изготовление и монтажо пластиковых окон из профильной системы EXPROF с фурнитурой SIEGENIA AUBI TITAN AF или G-LOCK.
* Остекляем балконы и лоджии пластиком и алюминием.
* Изготавливаем москитные сетки.
* Обслуживаем, ремонтируем окна.
* Устанавливаем теплицы под поликарбонат, заборы из профлиста.

Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66​

Источник: Раздел Компании «Магистраль»на сайте Весь Бердск

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