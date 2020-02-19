Маткапитал-2020: размещение материнского капитала на эскроу упростит покупку жилья

Ранее, если клиент покупал недвижимость на первичном рынке с использованием эскроу-счета, то не мог использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке, мог направить его только в досрочное погашение.

нововведение упростит жизнь клиентам, так как они смогут покупать недвижимость на любой стадии строительства

Более комфортными процедуры покупки жилья с использованием маткапитала может сделать лишь сокращение бюрократии, отмечают юристы.

Мера, позволяющая направлять средства материнского капитала при приобретении жилья на эскроу-счета, где деньги дольщиков хранятся до ввода дома в эксплуатацию, актуальна и своевременна: она упростит покупку недвижимости по новым правилам и предоставит покупателям более широкий выбор, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 февраля подписал постановление об изменениях в правилах использования материнского капитала, согласно которым эти средства теперь можно направлять на эскроу-счета при покупке жилья.

«Ранее, если клиент покупал недвижимость на первичном рынке с использованием эскроу-счета, то не мог использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке, мог направить его только в досрочное погашение. В связи с этим клиентам приходилось искать или другие проекты, [где реализация еще идет по старой схеме], или искать дополнительные средства, чтобы хватило на взнос по ипотеке. С учетом того, что эскроу-счета работают с 1 июля 2019 года, проблема достаточно сильно назрела», — сказала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Она считает, что это нововведение упростит жизнь клиентам, так как они смогут покупать недвижимость на любой стадии строительства. «Рост количества таких покупателей, безусловно, будет, так как все больше и больше проектов строится именно с открытием эскроу-счетов», — подчеркнула эксперт.

С ней согласен заместитель директора по продажам девелоперской группы компаний «Гранель» Сергей Нюхалов, который отметил, что «данная мера позволить упростить и ускорить покупку недвижимости по новым правилам с использованием эскроу-счетов».

Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова подчеркнула, что принятие такой меры стало ценным бонусом как для покупателей, так и для застройщиков, которые получили дополнительный резерв поступлений за счет повышения платежеспособности целевых клиентов. «Открытие опции с материнским капиталом для эскроу-счетов < …> станет значимым фактором стабильности на рынке и позволит покупателям выбирать из более широкой линейки строящихся проектов», — подчеркнула Глазунова.

Доля покупателей с материнским капиталом

Как отметила управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая, по данным Пенсионного фонда России, в 2018 году 96% семей, получивших маткапитал, использовали его средства для улучшения жилищных условий. «В целом, полагаю, доля продаж адресатам программы материнского капитала в общем объеме сделок варьируется от 3% до 10%», — добавила она.

Управляющий партнер юридической фирмы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев назвал меру своевременной, однако, по его мнению, принять эти поправки стоило еще в прошлом году. «Более комфортными процедуры покупки жилья с использованием средств материнского капитала может сделать лишь сокращение бюрократии, сроков рассмотрения и выдачи документов государственными органами», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличен до более 616 тыс. рублей.

Источник: ТАСС