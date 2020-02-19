19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Шок: утюгом убил плачущую 3-месячную дочь отец в Самарской области

08:30 19.02.2020 Фото: tlt.ru
1

Мать малышки находилась в соседней комнате, но смерть обнаружила только на утро следующего дня.

Шок: утюгом убил плачущую 3 месячную дочь отец в Самарской области
Мужчина стал фигурантом уголовного дела

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2020 года на одной из улиц в городе Октябрьск Самарской области обнаружено тело 3-ех месячной девочки, без признаков жизни. Тело ребёнка находилось в пакете.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По уголовному делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, из выводов которой следует, что смерть ребенка наступила из-за травмы в области головы. Допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался, Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. Отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, а также должностным лицам профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей. В настоящее время установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками.

Следователь продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: СК Самарская область

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция: Кто и как чистит дороги Бердска 75
09:46 19-02-2020
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
09:45 19-02-2020
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
09:30 19-02-2020
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
Плюсы пластиковых окон "Магистраль"
09:30 19-02-2020
Плюсы пластиковых окон
БердскЗа прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
09:15 19-02-2020
За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
Магазин "Магия любви": БДСМ мир новых впечатлений
09:11 19-02-2020
Магазин
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
09:03 19-02-2020
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
76% россиян назвали себя добрыми
09:00 19-02-2020
76% россиян назвали себя добрыми
БердскФотомарафон "Мой папа" вышел 19 февраля в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!
08:58 19-02-2020
Фотомарафон
БердскПокупайте свежий номер газеты "Курьер.Среда.Бердск"
08:48 19-02-2020
Покупайте свежий номер газеты