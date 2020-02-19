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Показал его сыну: массажиста заподозрили в педофилии в Краснодаре

08:45 19.02.2020 Фото: news.my.ua
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Женщина привела 5-летнего мальчика на первый сеанс массажа и осталась в шоке.

Показал его сыну: массажиста заподозрили в педофилии в Краснодаре
Мужчину задержали

В Краснодарском крае массажиста заподозрили в педофилии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По некоторым данным, 43-летний мужчина проживает в одном из домов на улице Солнечная в поселке Восточный Белореченского района и оказывает услуги массажиста на дому. В понедельник, 17 февраля, женщина привела к нему своего 5-летнего сына на первый сеанс. После этой процедуры мама ребенка обратилась в полицию и заявила, что массажист показывал ее сыну свой половой орган.

Мужчина был задержан – его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: РЕН ТВ

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