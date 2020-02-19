За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска

За фиктивную прописку грозит штраф до 500 тыс. рублей

Уголовное дело по фиктивной регистрации иностранных граждан завели на жителя Бердска. Об этом на совещании чиновников 17 февраля сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Не редкость, когда владельцы жилья регистрируют иностранцев на своей жилплощади за деньги, но фактически жилье не предоставляют.

За фиктивную регистрацию грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. В 2019 году суд рассмотрел 15 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ.