19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска

09:15 19.02.2020 Фото: publicdomainpictures.net
0

Бердчанин за деньги регистрировал жителей ближнего зарубежья без фактического предоставления жилья.

За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
За фиктивную прописку грозит штраф до 500 тыс. рублей

Уголовное дело по фиктивной регистрации иностранных граждан завели на жителя Бердска. Об этом на совещании чиновников 17 февраля сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Не редкость, когда владельцы жилья регистрируют иностранцев на своей жилплощади за деньги, но фактически жилье не предоставляют.

За фиктивную регистрацию грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. В 2019 году суд рассмотрел 15 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам приходилось покупать прописку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
10:00 19-02-2020
Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
БердскИнструкция: Кто и как чистит дороги Бердска 75
09:46 19-02-2020
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
09:45 19-02-2020
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
09:30 19-02-2020
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
Плюсы пластиковых окон "Магистраль"
09:30 19-02-2020
Плюсы пластиковых окон
БердскЗа прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
09:15 19-02-2020
За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
Магазин "Магия любви": БДСМ мир новых впечатлений
09:11 19-02-2020
Магазин
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
09:03 19-02-2020
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
76% россиян назвали себя добрыми
09:00 19-02-2020
76% россиян назвали себя добрыми
БердскФотомарафон "Мой папа" вышел 19 февраля в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!
08:58 19-02-2020
Фотомарафон