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76% россиян назвали себя добрыми

09:00 19.02.2020 Фото: yrist911.ru
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Чаще всего в своей доброте уверены женщины и молодежь от 25 до 34 лет (по 82%).

76% россиян назвали себя добрыми
Четверть россиян — злые

Более 76% россиян считают себя добрыми, следует из результатов опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Указывается, что чаще всего в своей доброте уверены женщины и молодежь от 25 до 34 лет (по 82%), а также люди среднего возраста (до 41 года) — 81%.

По мнению 28% респондентов, отличительными качествами доброго человека являются готовность помочь и поддержать, а 27% опрошенных видят доброту в отзывчивости и отсутствии безразличия.

Как показал опрос, 72% респондентов уверены, что к добрым людям нельзя относить тех, кто проявляет это качество только к своим близким. Среди своего окружения большинство опрошенных — 75% — также видит добрых людей.

Опрос был проведен 15 февраля по телефону среди 1600 жителей страны старше 18 лет.

В ноябре ВЦИОМ оценил уровень счастья в России. По результатам опроса, 81% жителей страны считают себя счастливыми. Самой частой причиной счастья респонденты назвали семью. Несчастными назвали себя 17% россиян.

Источник: РБК

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