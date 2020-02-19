Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 19 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №5/2020.
В номере вы прочтете:
1. Автобус из Микрорайона до больницы на Пушкина запустят в Бердске.
2. Сдайте кровь на ВИЧ и получите консультацию дерматолога. Бесплатно 26 февраля.
3. Умерла 7-классница 6 лицея.
4. Как вывозят снег в Бердске.
5. Ответы мэра на вопросы читателей.
6. Новой концессии с «Багирой М» не будет.
7. Нужен ли городу единый муниципальный расчетный центр?
8. Устроился на работы экс-директор КБУ Александр Кожин.
9. Как выбрать зубные протезы.
10. Как проверить зрение и слух.
11. Фотомарафон к 23 февраля «Мой папа».
12. Готовимся к дачному сезону.
13. Не хватает парковок в Бердске.
14. Как вернуть или обменять лекарства в аптеках.
15.Коварность рака в метастазах.
16. За нарушения дневной тишины — штраф.
17. Началась охота на нелегальных бизнесменов СТО в гаражах.
18. Юнармейки Бердска.
На обложке — Зэки вместо спецназа напугали Бердск
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