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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

08:48 19.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск
«Курьер. Среда. Бердск», №5/2020

Сегодня, 19 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №5/2020.

В номере вы прочтете:

1. Автобус из Микрорайона до больницы на Пушкина запустят в Бердске.

2. Сдайте кровь на ВИЧ и получите консультацию дерматолога. Бесплатно 26 февраля.

3. Умерла 7-классница 6 лицея.

4. Как вывозят снег в Бердске.

5. Ответы мэра на вопросы читателей.

6. Новой концессии с «Багирой М» не будет.

7. Нужен ли городу единый муниципальный расчетный центр?

8. Устроился на работы экс-директор КБУ Александр Кожин.

9. Как выбрать зубные протезы.

10. Как проверить зрение и слух.

11. Фотомарафон к 23 февраля «Мой папа».

12. Готовимся к дачному сезону.

13. Не хватает парковок в Бердске.

14. Как вернуть или обменять лекарства в аптеках.

15.Коварность рака в метастазах.

16. За нарушения дневной тишины — штраф.

17. Началась охота на нелегальных бизнесменов СТО в гаражах.

18. Юнармейки Бердска.

На обложке — Зэки вместо спецназа напугали Бердск

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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