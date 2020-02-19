Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель Бердску

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. Бердчане надеются, что улица в микрорайоне Южном принадлежит городу, ведь дорога нуждается в щебенении и грейдеровании.

Некоторые земли Бердска до сих пор принадлежат Минобороны. В том числе и недострой в военном городке

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.



— Когда элементарно можно привести в порядок дорожное полотно по ул.Ключевой в Южном? Катается весь Белокаменный и жители новых многоэтажек по «несуществующей» дороге через военный городок. Я, надеюсь, ул.Ключевая находится на балансе у администрации и можно произвести подсыпку щебеночного покрытия и грейдерование.

— В настоящее время продолжается решение вопроса о передаче части земель Минобороны РФ в муниципальную собственность города, что позволит решить вопрос по строительству улицы Ключевая, — ответил мэр Бердска.