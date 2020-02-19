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Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель Бердску

20:45 19.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. Бердчане надеются, что улица в микрорайоне Южном принадлежит городу, ведь дорога нуждается в щебенении и грейдеровании.

Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель Бердску
Некоторые земли Бердска до сих пор принадлежат Минобороны. В том числе и недострой в военном городке
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель Бердску

Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель БердскуПостроить новую взрослую поликлинику просят жители Бердска Евгения ШестернинаЕщё 44 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.


— Когда элементарно можно привести в порядок дорожное полотно по ул.Ключевой в Южном? Катается весь Белокаменный и жители новых многоэтажек по «несуществующей» дороге через военный городок. Я, надеюсь, ул.Ключевая находится на балансе у администрации и можно произвести подсыпку щебеночного покрытия и грейдерование.

— В настоящее время продолжается решение вопроса о передаче части земель Минобороны РФ в муниципальную собственность города, что позволит решить вопрос по строительству улицы Ключевая, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

Земли Минобороны когда-нибудь отдадут Бердску?

Аноним, 19 февраля 2020 11:48
вопрос был про подсыпку и содержание улицы Ключевая, с которой все нормально по документам и землей.
Ответа не услышал!
Мэру - минус!
Аноним, 19 февраля 2020 12:06
вопрос был про подсыпку
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не катайтесь по Ключевой. вон вам Лунную сделали, а так же Рогачёва и Павлова.
Аноним, 19 февраля 2020 12:29
Извините, а как добраться до сделанной улицы тем, кто живет на улице Бердского спецназа? Или много других, которые в районе военника?
Вообщем то именно им и нужна улица Ключевая чтобы ездить!
Аноним, 19 февраля 2020 15:01
тем, кто живет на улице Бердского спецназа?
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ээ... чо-т нескладно.
если житель с улицы Бердского спецназа выезжает в сторону Пионерской, то ему по Ключевой надо проехать метров 200, и общее состояние улицы Ключевая его не касается никак. хоть ежи там будут стоять.
а если жители с улицы Бердского спецназа или многие другие, которые в районе военника, предполагают ездить по гладкой Ключевой в сторону Рогачёва, то давайте закрывать проезд к Пионерской, чтобы мимо много других, которые в районе военника, не летали белокаменные хамы.
Аноним, 19 февраля 2020 12:01
продолжается решение вопроса о передаче части земель Минобороны РФ в муниципальную собственность города
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с 2013 года. 7 лет летом будет как "начали строить" ул. Ключевая. 7 лет!
не хочет редакция у администрации конкретизировать: кто и как этим занимается (с фамилиями, датами, конкретными действиями и результатами).
Аноним, 19 февраля 2020 12:31
к сожалению, конкретизировать тут нечего.
Земля действительно принадлежит министерству оборону.
И у них нет никаких обязанностей отказываться от своей земли.
То что город просит передать землю - да, просит. Но к сожалению ни настаивать, ни требовать, ни тем более сроки какие то говорить - тут никак

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