Когда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель Бердску

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.
— Когда элементарно можно привести в порядок дорожное полотно по ул.Ключевой в Южном? Катается весь Белокаменный и жители новых многоэтажек по «несуществующей» дороге через военный городок. Я, надеюсь, ул.Ключевая находится на балансе у администрации и можно произвести подсыпку щебеночного покрытия и грейдерование.
— В настоящее время продолжается решение вопроса о передаче части земель Минобороны РФ в муниципальную собственность города, что позволит решить вопрос по строительству улицы Ключевая, — ответил мэр Бердска.
Ответа не услышал!
Мэру - минус!
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не катайтесь по Ключевой. вон вам Лунную сделали, а так же Рогачёва и Павлова.
Вообщем то именно им и нужна улица Ключевая чтобы ездить!
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ээ... чо-т нескладно.
если житель с улицы Бердского спецназа выезжает в сторону Пионерской, то ему по Ключевой надо проехать метров 200, и общее состояние улицы Ключевая его не касается никак. хоть ежи там будут стоять.
а если жители с улицы Бердского спецназа или многие другие, которые в районе военника, предполагают ездить по гладкой Ключевой в сторону Рогачёва, то давайте закрывать проезд к Пионерской, чтобы мимо много других, которые в районе военника, не летали белокаменные хамы.
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с 2013 года. 7 лет летом будет как "начали строить" ул. Ключевая. 7 лет!
не хочет редакция у администрации конкретизировать: кто и как этим занимается (с фамилиями, датами, конкретными действиями и результатами).
Земля действительно принадлежит министерству оборону.
И у них нет никаких обязанностей отказываться от своей земли.
То что город просит передать землю - да, просит. Но к сожалению ни настаивать, ни требовать, ни тем более сроки какие то говорить - тут никак