19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин

09:30 19.02.2020 Фото: otima.ru
0

Въезд в Россию будет с 20 февраля запрещен всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям.

Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
Причина запрета в коронавирусе

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китая въезд в Россию. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

«Ограничение не коснется транзитных пассажиров», — уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

В 2019 году в Россию прибыли 2,3 млн граждан Китайской Народной Республики, следует из статистики Пограничной службы ФСБ по показателю «въезд иностранных граждан в РФ». Из них 1,5 млн китайцев прибыли в туристических целях, 321 тыс. — в деловых.

Россия ранее уже ограничила авиасообщение с Китаем. Совершать рейсы в Китай и обратно Москва разрешила только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Все пассажиры из Китая проходят через Шереметьево, терминал F. С 14 февраля вступил в силу и временный запрет на чартерные полеты в Китай. До 14 февраля чартерные рейсы выполнялись для возвращения оказавшихся в КНР россиян.

Новый коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в декабре 2019 года. Вызываемая им вирусная пневмония, получившая название COVID-2019, оказалась смертельно опасна, очаг заражения пришелся на провинцию Хубэй и ее столицу — город Ухань. В ряде крупных городов в этом регионе, в том числе в 11-миллионном Ухане, власти Китая ввели карантин. Несмотря на это, заболевание начало распространяться по другим странам. По последним данным, общее число зараженных превысило 73 тыс. человек, 1873 человека погибли.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете запрет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
10:00 19-02-2020
Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
БердскИнструкция: Кто и как чистит дороги Бердска 75
09:46 19-02-2020
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
09:45 19-02-2020
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
09:30 19-02-2020
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
Плюсы пластиковых окон "Магистраль"
09:30 19-02-2020
Плюсы пластиковых окон
БердскЗа прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
09:15 19-02-2020
За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
Магазин "Магия любви": БДСМ мир новых впечатлений
09:11 19-02-2020
Магазин
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
09:03 19-02-2020
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
76% россиян назвали себя добрыми
09:00 19-02-2020
76% россиян назвали себя добрыми
БердскФотомарафон "Мой папа" вышел 19 февраля в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!
08:58 19-02-2020
Фотомарафон