19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Мой папа» вышел 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск». Срочно купите номер!

08:58 19.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Срочно купите номер с проектом «Мой папа»  и подарите его 23 февраля своим любимым папам! Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

Фотомарафон Мой папа вышел 19 февраля в газете Курьер.Среда.Бердск. Срочно купите номер!
Фотомарафон «Мой папа» вышел 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск» опубликован  фотомарафон «Мой папа». Акция  «Мой папа» посвящена  Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте.

Срочно купите номер с проектом «Мой папа»  и подарите его 23 февраля своим любимым папам! Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем защитника Отечества.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон Мой папа вышел 19 февраля в газете Курьер.Среда.Бердск. Срочно купите номер!

Фотомарафон «Мой папа» вышел 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
10:00 19-02-2020
Рассекретили снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок
БердскИнструкция: Кто и как чистит дороги Бердска 75
09:46 19-02-2020
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
09:45 19-02-2020
Резко сократила вложения в Госдолг США Россия в 2019 году
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
09:30 19-02-2020
Запретил китайцам приезжать в Россию с 20 февраля премьер Мишустин
Плюсы пластиковых окон "Магистраль"
09:30 19-02-2020
Плюсы пластиковых окон
БердскЗа прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
09:15 19-02-2020
За прописку иностранцев завели уголовное дело на жителя Бердска
Магазин "Магия любви": БДСМ мир новых впечатлений
09:11 19-02-2020
Магазин
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
09:03 19-02-2020
6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
76% россиян назвали себя добрыми
09:00 19-02-2020
76% россиян назвали себя добрыми
БердскФотомарафон "Мой папа" вышел 19 февраля в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!
08:58 19-02-2020
Фотомарафон