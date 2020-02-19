Фотомарафон «Мой папа» вышел 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск». Срочно купите номер!

Срочно купите номер с проектом «Мой папа» и подарите его 23 февраля своим любимым папам! Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

Фотомарафон «Мой папа» вышел 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! 19 февраля в газете «Курьер.Среда.Бердск» опубликован фотомарафон «Мой папа». Акция «Мой папа» посвящена Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте.

Срочно купите номер с проектом «Мой папа» и подарите его 23 февраля своим любимым папам! Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем защитника Отечества.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.