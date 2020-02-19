6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии

Причины аварии устанавливают в МВД

В ночь на 19 февраля 2020 года на 284 километре автодороги Р-22 «Каспий» (территория Целинного района) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительной версии, 21-летний житель Элисты, управляя автомобилем «Датсун», выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Лада-Гранта под управлением 18-летнего элистинца.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров транспортных средств, их личности устанавливаются. Еще один пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб.По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД по Республике Калмыкия