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6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии

09:03 19.02.2020 Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия
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Водитель автомобиля «Датсун» выезжал со второстепенной дороги и не увидел «Ладу».

6 человек разбились в чудовищном ДТП в Калмыкии
Причины аварии устанавливают в МВД

В ночь на 19 февраля 2020 года на 284 километре автодороги Р-22 «Каспий» (территория Целинного района) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По предварительной версии, 21-летний житель Элисты, управляя автомобилем «Датсун», выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Лада-Гранта под управлением 18-летнего элистинца.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров транспортных средств, их личности устанавливаются. Еще один пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД по Республике Калмыкия

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