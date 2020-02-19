Какие вопросы задать тренеру? Как найти идеального фитнес-тренера?

Похвала от тренера всегда должна быть к месту. Если инструктор постоянно твердит «Молодец, молодец, молодец!», скорее всего, он вообще не смотрит на группу.

Когда после занятия появляется боль в позвоночнике, коленях, пояснице, это говорит о том, что была некорректная техника

Планируете привести себя в форму к лету и находитесь в поисках специалиста, который смог бы вам помочь? Инструктор групповых фитнес-программ и персональный тренер Анастасия Чамкина подробно рассказала АиФ.ru по каким критериям нужно выбирать наставника в спортзале.

1. Если все команды тренера сводятся к фразе «взяли вес больше, сели пониже», это плохой показатель. От грамотного специалиста вы всегда услышите точные формулировки: куда направить таз, как держать спину, какие мышцы работают в том или ином упражнении, что вы должны чувствовать и т. д.

Кстати, после занятия можно подойти к тренеру и спросить, почему сегодня вы, например, отжимались именно от степ-платформы или стояли в планке в начале, а не в конце урока. Профессиональный инструктор всегда объяснит такие нюансы, ведь он точно знает, как строит тренировочный процесс и для чего дает ту или иную нагрузку.

Если адекватного ответа нет, скорее всего, перед вами человек, который просто выбрал самые креативные упражнения с YouTube, объединил их в часовое занятие и сам с трудом понимает, какой материал он дает пришедшим к нему людям.

2. Изучите расписание инструктора. Важно понять, грамотно ли оно составлено. В хороших спортивных клубах часто действует правило не ставить больше двух групповых тренировок подряд. Такой режим позволяет не только сохранить силы, но и дает возможность пообщаться с клиентами в перерывах, дать обратную связь. Три часа групп нон-стоп мало кто сможет провести качественно и с полной отдачей.

3. «Кто сегодня пришел впервые?» — этот вопрос обязательно должен прозвучать в начале тренировки, если в зале есть новые лица. Кроме того, уже после занятия грамотный инструктор всегда спросит у новичка о впечатлениях, и если определённое фитнес-направление по каким-то причинам не подошло, посоветует другие варианты.

Такой внимательный подход говорит о том, что перед вами как минимум человек, которому небезразлично, кто приходит к нему в группу и что происходит с людьми в зале во время занятия.

Сразу замечу, что ситуации бывают разные. Иногда у инструктора просто нет времени на обратную связь с учениками, например, из-за того что после тренировки есть буквально пять минут, чтобы выпить воды, переодеться и начать вести новый класс. Но это не отменяет вопроса «Кто сегодня пришел впервые?», потому что новичкам особенно нужно внимание и поддержка тренера, предложение упрощенных вариантов упражнений.

4. Грамотный инструктор всегда находится в контакте с залом. Если у кого-то что-то не получается, он обязательно придет на помощь. Да, некоторые форматы занятий не предполагают, что тренер уходит с центра зала, но это не отменяет голосовых команд, визуального контакта — с каждым человеком должна быть установлена связь.

Ситуация, когда все делают, например, приседания, а кто-то просто сидит на коврике и тренер это игнорирует, странная. Инструктору стоит выяснить, почему так происходит, а не делать вид, что все хорошо. Возможно, человек не справляется или у него резко ухудшилось самочувствие.

5. Еще один признак, который должен насторожить — инструктор показывает упражнения, а потом просто ходит по залу, шутит и смотрит, как другие их выполняют. Такой тренер вряд ли внимательно относится к занимающимся в зале людям и настроен на проведение эффективной тренировки. Грамотный инструктор либо работает с группой, либо делает паузу для того чтобы, например, показать нюансы выполнения какого-то упражнения или подойти поправить и дать индивидуальную рекомендацию.

6. Похвала от тренера всегда должна быть к месту. Если инструктор постоянно твердит «Молодец, молодец, молодец!», скорее всего, он вообще не смотрит на группу. Как вариант, «молодец» может быть банальным словом-паразитом, от которого он никак не может избавиться.

Похвала должна быть заслуженной и актуальной. Например, ученик скорректировал технику после рекомендации, взял сегодня больший вес. В этой ситуации он действительно «молодец», и это надо отметить, чтобы закрепить позитивный опыт.

7. Нагрузка на силовой тренировке в группе обычно доступна всем. Но когда речь идет об упражнениях на гибкость, здесь могут быть ограничения, которые не дадут инструктору показать, например, идеальный шпагат. Тем не менее даже в этой ситуации демонстрация и отстройка положения таза, ног, корпуса должны быть корректными. Одно дело, когда тренер в шпагате не достает до пола 5 сантиметров, другое — 25! Вряд ли такой инструктор сможет грамотно подвести, обучить верной технике, учесть моменты по травмобезопасности и вдохновить группу.

8. Запомните очень важное правило: боль после тренировки допустима только в мышцах. Она может присутствовать как некая адаптация тела, особенно если вы долго не занимались спортом или переборщили с нагрузкой, но не более того.

Когда после занятия появляется боль в позвоночнике, коленях, пояснице, это говорит о том, что была некорректная техника выполнения упражнения либо вы работали с очень большим весом. В такой ситуации нужно подойти к инструктору в конце и обсудить свое состояние. Ответ в стиле «все нормально, должно болеть» — плохой знак. Грамотный специалист должен не только прокомментировать ситуацию, но и предложить выход из нее.

9. Если после занятия вы задаете вопрос инструктору «Где вы учились?», а в ответ слышите «Много где» и не получаете никакой конкретики, скорее всего, человеку либо есть что скрывать, либо нечего вам сказать, потому что за спиной недельные курсы в какой-нибудь онлайн фитнес-школе.

Тренеры, как и педагоги, учатся практически нон-стоп, иначе им будет просто нечем делиться с окружающими. Фитнес — быстро развивающаяся и меняющаяся индустрия, а инструктор и его тело — бесконечный предмет для изучения. Семинары и различные курсы — неотъемлемая часть нашей профессии.

10. Между внешним видом инструктора и его профессионализмом можно ставить знак равенства. Порванные носки, грязные волосы, неприятный запах и повидавшая виды спортивная форма — это неуважение к клиентам. Увидев такого «специалиста» в зале, я бы точно ушла, не дождавшись начала занятия. Тренер работает с людьми, он имеет с ними довольно тесный контакт, а значит, должен выглядеть опрятно!

11. Возраст инструктора вряд ли может являться основным критерием, на который стоит опираться, когда вы ищете хорошего тренера. Если вы выбираете между 40-летним специалистом и, например, 25-летним, нельзя однозначно сказать, что последний будет менее компетентным. Многое зависит от того, когда человек пришел в фитнес-индустрию, повышает ли он квалификацию на протяжении своей карьеры или за все время работы не посещал вообще никаких курсов. Обязательно уточните все эти моменты.

Тем не менее, если опыт совсем небольшой (год и меньше), я бы не стала рассматривать такого инструктора для индивидуальной тренировки, но групповые направления он вполне может проводить качественно и безопасно.

12. Хороший инструктор — пунктуальный инструктор! Он вовремя начинает свое занятие и вовремя его заканчивает. Да, форс-мажоры случаются у всех, но они не должны носить постоянный характер.

Если тренер регулярно задерживает занятие, это говорит о том, что, во-первых, человек не уважает время своих коллег и клиентов, во-вторых, просто не умеет управлять им и четко выстраивать занятие.

13. Безусловный плюс, когда у инструктора пройден курс оказания первой медицинской помощи. В России есть фитнес-клубы, в которых, к сожалению, наличие подобных знаний не обязательно. Это очень печально, ведь в ситуации, когда человеку может стать плохо, такой тренер не будет знать, что делать. А дорога бывает каждая секунда.

14. Если бы я пришла на занятие впервые и услышала от инструктора «ты», меня бы это насторожило. Безусловно, нет прямой зависимости между воспитанием, этикой и профессионализмом, поэтому я не могу утверждать, что тренер, который вам «тыкает», плохо работает. Но здесь мы имеем дело с таким понятием, как «психологическая совместимость», без которой нельзя представить совместную работу. Если для вас вопрос «ты» или «вы» не принципиальный, пропустите этот пункт.

15. Каким бы крутым ни был ваш инструктор, очень важен момент психологической совместимости с ним. Если вы не получаете положительных эмоций от тренировки, ищите другого специалиста. Возможно, вы остановите выбор на человеке, который не дает настолько эффективную нагрузку, как его более продвинутый коллега, но при этом он мотивирует вас и заряжает энергией.

И еще одно важное замечание: у всех бывают неудачные дни, тренеры в этом смысле не исключение. Вполне может быть, что вы придете к новому инструктору именно в такой момент, но если вам близко фитнес-направление, дайте ему второй шанс. В ситуации, когда симпатии и желания заниматься у конкретного человека не появились даже после второй попытки, конечно, лучше продолжить поиски. Тренируйтесь на здоровье и с удовольствием!

Источник: АиФ