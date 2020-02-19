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Уволил помощника Владислава Суркова президент Путин

11:30 19.02.2020 Фото: amp.akcenty.com.ua
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Сурков курировал украинское направление в Администрации Президента.

Уволил помощника Владислава Суркова президент Путин
Сурков курировал Украину

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч «нормандской четверки», осуществлял с российской стороны контакты с представителями Госдепартамента Викторией Нуланд и Куртом Волкером по вопросам украинского кризиса.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Источник: ТАСС

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