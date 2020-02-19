Топ — 3 лучших коктейля для омоложения кожи

Помимо регулярных физических упражнений и ухода за кожей, вам нужно есть правильные продукты, чтобы ваша кожа выглядела молодой. Убедитесь, что у вас есть эти 3 лучших антивозрастных зелья.

Красивая и сияющая кожа является результатом здорового питания, регулярных физических упражнений и ежедневного ухода

Помимо регулярных физических упражнений и ухода за кожей, вам нужно есть правильные продукты, чтобы ваша кожа выглядела молодой. Убедитесь, что у вас есть эти 3 лучших антивозрастных зелья.

Кто не хочет, чтобы кожа выглядела моложе? Но поддержание молодости не однодневная игра. Красивая и сияющая кожа является результатом здорового питания, регулярных физических упражнений и ежедневного ухода за кожей. Вам нужно правильно питаться, чтобы питать кожу изнутри. Вот три лучших рецепта антивозрастного сока и смузи, которые сделают вашу кожу моложе.

Супер Зеленый Антиоксидантный Сок



Вам понадобится шпинат, капуста, виноград, яблоко и апельсин, чтобы приготовить этот сок. Он обеспечит вас достаточным количеством антиоксидантов, чтобы помочь уменьшить повреждение свободных радикалов, вызванное загрязнением, стрессом, солнцем и плохим выбором пищи. И то, что вы получаете, это более упругая, чистая и молодая кожа.

Подготовка: Смешайте все предметы вместе, а затем выпейте. Вы можете выбрать количество каждого товара по своему вкусу.

Очищающий Сок

Для приготовления этого сока вам понадобятся морковь, яблоко и имбирь. Этот сок поможет вашей коже сиять изнутри путем детоксикации, очищения и питания внутренних органов. Морковь богата витамином А и антиоксидантами, которые защищают кожу от солнечных лучей. Это также помогает печени выводить токсины из организма. Имбирь полон противовоспалительных веществ, которые помогают пищеварению. Имбирь также содержит хром, магний и цинк, которые могут помочь улучшить кровоток.

Приготовление: просто смешайте все ингредиенты вместе. Вы можете пить его в любое время дня, но особенно полезно вечером.

Белковый Смузи

Добавить миндальное молоко, рисовое молоко, органический био-живой йогурт, чернику, малину, банан и немного протеинового порошка в миксере и смешать их вместе.

Белок дает нам выносливость и энергию. Белок также помогает строить и восстанавливать мышцы, кожу и другие ткани организма, бороться с инфекцией, сбалансировать биологические жидкости и переносить кислород через ваше тело.

Миндальное молоко с высоким содержанием белка, которое может помочь лицу выглядеть упругим и упругим. Органический био живой натуральный йогурт полезен для вашей пищеварительной системы. Поддержание вашей пищеварительной системы в здоровом состоянии крайне важно, так как заблокированная пищеварительная система может засорить вашу кожу. Добавление ложки протеинового порошка в коктейль придаст дополнительный протеиновый импульс. Ягоды не только улучшают вкус, но и содержат ингредиенты, которые могут помочь бороться с морщинами.

Источник: thehealthsite.com