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Зверски изуродовал скулящего щенка племянник парализованной женщины в Омске

12:15 19.02.2020 Фото: sm-news.ru
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После разборок в полиции оказалось, что мужчина, помимо кражи и убийства щенка, причастен к незаконному изготовлению и хранению оружия и наркотиков.

Зверски изуродовал скулящего щенка племянник парализованной женщины в Омске
Мужчину приговорили к обязательным работам

Как ранее сообщал портал Om1.ru, полиция отправила за решетку омича-живодера, который жестоко расправился с собаками, но отделался за это условным сроком. После оскорбления полицейских вид его наказания сменили. Мужчина проведет в колонии чуть больше трех лет.

Как оказалось, это не единственный случай, когда живодеров в Омске наказывают лишением свободы. Однако чаще всего этому способствует лишь совокупность преступлений. Так, в сентябре прошлого года за решетку отправился 32-летний житель Калачинского района, который на глазах своей парализованной тети жестоко испинал щенка. Показательную расправу он учинил из-за того, что женщина пожаловалась на племянника в полицию из-за кражи, которую он совершил.

Омич пришел к тете на разборки и в качестве мести жестоко избил ее питомца. После его ухода щенок забился под шкаф и долгое время скулил. Все это время парализованная женщина слышала, как питомец умирает, но ничем не могла ему помочь. Наутро социальный работник обнаружил щенка мертвым.

После разборок в полиции оказалось, что мужчина, помимо кражи и убийства щенка, причастен к незаконному изготовлению и хранению оружия и наркотиков. Калачинский районный суд отправил живодера за решетку на 3,6 года.

А вот другой живодер отделался только обязательными работами. В ноябре 2018 года житель Азовского района на глазах младшего брата лопатой и садовыми ножницами забил до смерти собаку. Его признали виновным в жестоком обращении с животными и дали 180 часов обязательных работ.

Источник: om1.ru

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