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80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске

12:30 19.02.2020 Фото: nsk.zoon.ru
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58 членов палаты избираются из числа представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Бердска.

80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске
Общественная палата начинает формироваться

В соответствии с решением Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 № 50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» (далее – Положение) администрация города Бердска информирует о начале формирования состава Бердской городской Общественной палаты (третьего созыва).

Согласно Положению Бердская городская Общественная палата формируется в количестве 80 человек, из которых 58 избираются из числа представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Бердска.

В целях организации и проведения конференции представителей некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов и избранию в члены Бердской городской Общественной палаты, некоммерческим организациям, изъявившим желание принять участие в рейтинговом голосовании и войти в состав Бердской городской Общественной палаты, необходимо в течение 20 календарных дней со дня официального опубликования данного информационного сообщения подать в администрацию города Бердска пакет документов, включающий в себя:

Заявку на участие в конференции представителей некоммерческих организаций города Бердска.
Решение руководящего органа некоммерческой организации о выдвижении представителя, который может принять участие в рейтинговом голосовании и быть включен в состав Бердской городской Общественной палаты.
Информацию о некоммерческой организации, в том числе копии учредительных документов и устава организации.
Информацию о выдвинутом представителе, о его соответствии нормам положения «О Бердской городской Общественной палате»;

Согласие представителя некоммерческой организации быть избранным в члены Общественной палаты.
Документы принимаются в кабинете № 3 администрации города Бердска (ул. М. Горького, 9) ежедневно: понедельник – четверг 08.00-17.00 (обед 12.00-13.00), пятница 08.00-16.00 (обед 12.00-13.00). Справки по телефону 3-01-61 (Чекмазова Анна Владимировна)

Решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 № 50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» размещено на официальном сайте администрации города Бердска в разделе ОБЩЕСТВО/БЕРДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА/НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ https://berdsk.nso.ru/page/1964

Источник: Администрация Бердска

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