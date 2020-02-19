80 человек для нового состава Общественной палаты в ищут Бердске

58 членов палаты избираются из числа представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Бердска.

Общественная палата начинает формироваться

В соответствии с решением Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 № 50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» (далее – Положение) администрация города Бердска информирует о начале формирования состава Бердской городской Общественной палаты (третьего созыва).

Согласно Положению Бердская городская Общественная палата формируется в количестве 80 человек, из которых 58 избираются из числа представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Бердска.

В целях организации и проведения конференции представителей некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов и избранию в члены Бердской городской Общественной палаты, некоммерческим организациям, изъявившим желание принять участие в рейтинговом голосовании и войти в состав Бердской городской Общественной палаты, необходимо в течение 20 календарных дней со дня официального опубликования данного информационного сообщения подать в администрацию города Бердска пакет документов, включающий в себя:

Заявку на участие в конференции представителей некоммерческих организаций города Бердска.

Решение руководящего органа некоммерческой организации о выдвижении представителя, который может принять участие в рейтинговом голосовании и быть включен в состав Бердской городской Общественной палаты.

Информацию о некоммерческой организации, в том числе копии учредительных документов и устава организации.

Информацию о выдвинутом представителе, о его соответствии нормам положения «О Бердской городской Общественной палате»;

Согласие представителя некоммерческой организации быть избранным в члены Общественной палаты.

Документы принимаются в кабинете № 3 администрации города Бердска (ул. М. Горького, 9) ежедневно: понедельник – четверг 08.00-17.00 (обед 12.00-13.00), пятница 08.00-16.00 (обед 12.00-13.00). Справки по телефону 3-01-61 (Чекмазова Анна Владимировна)

Решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 № 50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» размещено на официальном сайте администрации города Бердска в разделе ОБЩЕСТВО/БЕРДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА/НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ https://berdsk.nso.ru/page/1964

Источник: Администрация Бердска