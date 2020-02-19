Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза

Тысячи мужчин с раком простаты получат пользу от новой техники лучевой терапии, которая уменьшает побочные эффекты вдвое.
Ожидается, что в течение нескольких месяцев в больницах будет принят новый способ «изгибания» луча излучения для нацеливания только на опухоль.
Каждый год 15 000 мужчин с раком простаты получают лучевую терапию — почти треть из 47 000 мужчин, диагностируемых в Британии ежегодно.
Но поскольку терапия включает омовение всего таза излучением, оно может повредить здоровые ткани и другие органы.
Это может вызвать побочные эффекты — иногда приводящие к прекращению половой жизни мужчины — с часто упоминаемыми проблемами импотенции, недержания и кишечника.
Новая техника включает лучевую терапию с модуляцией интенсивности, при которой излучение формируется вокруг других частей тела. Радиологи также вводят в простату крошечные кусочки золота, которые обнаруживаются при сканировании, чтобы убедиться, что они поражают опухоль.
Эксперты из Института исследования рака в Лондоне опубликовали две статьи, в которых подробно описывается, как регулировать лучи, и сколько энергии необходимо для удаления рака, избегая при этом побочных эффектов.
Ожидается, что исследования, финансируемые компанией Cancer Research UK, изменят способ проведения лучевой терапии по всей Великобритании. Первый, опубликованный в журнале Clinical & Translational Radiation Oncology, отслеживал 276 мужчин, которые подвергались различным дозам облучения в течение четырех лет.
Руководитель проекта профессор Дэвид Дирнали сказал, что он показал более низкие дозы, чем считалось ранее, может вызвать эректильную дисфункцию.
Второе исследование, в котором участвовало 1150 мужчин и опубликованное в Международном журнале радиационной онкологии, выявило аналогичные результаты в отношении проблем с кишечником. Но профессор Дирнали считает, что новые протоколы могут сократить побочные эффекты вдвое.
The Daily Mail проводит кампанию за повышение осведомленности, лечения и диагностики рака простаты, который, хотя и улучшается, отстает на годы от других заболеваний, таких как рак молочной железы.
По словам профессора Дирнали, из-за того, что около 80 процентов выживших после рака простаты остаются с плохой сексуальной функцией, новое лечение может «существенно изменить ситуацию». «Я бы оценил, что мы можем вдвое уменьшить побочные эффекты — конечно, что-то в этом порядке».
Поскольку исследования проводились в более чем 40 больницах и охватывали большинство крупных центров лучевой терапии в Великобритании, профессор Дирнали ожидает, что новый метод будет принят быстро. «Это будут недели или месяцы, а не годы», — сказал он.
Профессор Дирнали не в первый раз трансформирует методы лечения рака предстательной железы. Четыре года назад он показал, что лучевая терапия простаты может быть проведена так же эффективно за 20 сеансов, как и традиционные 37 — щадящие пациенты от изнурительных посещений больницы.
Мартин Ледвик из Cancer Research UK сказал: «Точные, современные методы лучевой терапии могут быть использованы для уменьшения неприятных побочных эффектов, которые некоторые испытывают. Лучевая терапия является краеугольным камнем лечения рака, и мы стремимся сделать его добрее и эффективнее ».
Источник: dailymail.co.uk