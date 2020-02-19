Новая лучевая терапия рака простаты уменьшает побочные эффекты в два раза

Новый способ «искривления» луча излучения для нацеливания только на опухоль. Терапия включает в себя омовение всего таза излучением, которое может повредить здоровые ткани.

Профессор Дирнали не в первый раз трансформирует методы лечения рака предстательной железы

Тысячи мужчин с раком простаты получат пользу от новой техники лучевой терапии, которая уменьшает побочные эффекты вдвое.

Ожидается, что в течение нескольких месяцев в больницах будет принят новый способ «изгибания» луча излучения для нацеливания только на опухоль.

Каждый год 15 000 мужчин с раком простаты получают лучевую терапию — почти треть из 47 000 мужчин, диагностируемых в Британии ежегодно.



Лечение очень эффективно, особенно если оно проводится на ранней стадии, когда оно окончательно уничтожает 60 процентов опухолей.

Но поскольку терапия включает омовение всего таза излучением, оно может повредить здоровые ткани и другие органы.

Это может вызвать побочные эффекты — иногда приводящие к прекращению половой жизни мужчины — с часто упоминаемыми проблемами импотенции, недержания и кишечника.

Новая техника включает лучевую терапию с модуляцией интенсивности, при которой излучение формируется вокруг других частей тела. Радиологи также вводят в простату крошечные кусочки золота, которые обнаруживаются при сканировании, чтобы убедиться, что они поражают опухоль.

Эксперты из Института исследования рака в Лондоне опубликовали две статьи, в которых подробно описывается, как регулировать лучи, и сколько энергии необходимо для удаления рака, избегая при этом побочных эффектов.

Ожидается, что исследования, финансируемые компанией Cancer Research UK, изменят способ проведения лучевой терапии по всей Великобритании. Первый, опубликованный в журнале Clinical & Translational Radiation Oncology, отслеживал 276 мужчин, которые подвергались различным дозам облучения в течение четырех лет.

Руководитель проекта профессор Дэвид Дирнали сказал, что он показал более низкие дозы, чем считалось ранее, может вызвать эректильную дисфункцию.

Второе исследование, в котором участвовало 1150 мужчин и опубликованное в Международном журнале радиационной онкологии, выявило аналогичные результаты в отношении проблем с кишечником. Но профессор Дирнали считает, что новые протоколы могут сократить побочные эффекты вдвое.

The Daily Mail проводит кампанию за повышение осведомленности, лечения и диагностики рака простаты, который, хотя и улучшается, отстает на годы от других заболеваний, таких как рак молочной железы.

По словам профессора Дирнали, из-за того, что около 80 процентов выживших после рака простаты остаются с плохой сексуальной функцией, новое лечение может «существенно изменить ситуацию». «Я бы оценил, что мы можем вдвое уменьшить побочные эффекты — конечно, что-то в этом порядке».

Поскольку исследования проводились в более чем 40 больницах и охватывали большинство крупных центров лучевой терапии в Великобритании, профессор Дирнали ожидает, что новый метод будет принят быстро. «Это будут недели или месяцы, а не годы», — сказал он.

Профессор Дирнали не в первый раз трансформирует методы лечения рака предстательной железы. Четыре года назад он показал, что лучевая терапия простаты может быть проведена так же эффективно за 20 сеансов, как и традиционные 37 — щадящие пациенты от изнурительных посещений больницы.

Мартин Ледвик из Cancer Research UK сказал: «Точные, современные методы лучевой терапии могут быть использованы для уменьшения неприятных побочных эффектов, которые некоторые испытывают. Лучевая терапия является краеугольным камнем лечения рака, и мы стремимся сделать его добрее и эффективнее ».

Источник: dailymail.co.uk