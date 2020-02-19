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Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике

12:45 19.02.2020 Фото: svobody.pl
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За последние 24 часа он произвел 234 выброса пепла, газа и пара.

Всплеск активности зафиксировали у вулкана Попокатепетль в Мексике
Вулкан оживился

Мексиканские специалисты зарегистрировали всплеск активности вулкана Попокатепетль, расположенного рядом со столицей страны. За последние 24 часа он произвел 234 выброса пепла, газа и пара, кроме того, в его кратере произошли девять взрывов, сообщил во вторник Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

По оценкам экспертов, речь идет о периоде наибольшей активности вулкана в феврале. Действующий уровень угрозы — средний — в районе Попокатепетля изменен не был. Власти призвали население не приближаться к вулкану, особенно к его кратеру, и не допускать попадания пепла в дома.

Попокатепетль, находящийся примерно в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду отлично виден из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км. В начале января министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что активность вулкана не несет серьезной угрозы населению.

Источник: ТАСС

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