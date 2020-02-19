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Напугал стрельбой из травмата соседей житель частного дома по ул. Водобачной в Бердске

21:29 19.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Горожане обратились за помощью к полицейским. Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина стрелял. Из-за его действий никто не пострадал.

Напугал стрельбой из травмата соседей житель частного дома по ул. Водобачной в Бердске
Пока неизвестно, зачем мужчина стрелял

Сообщили полицейским о неизвестном стрелке вчера, 18 февраля, жители ул. Водобачной Бердска. По данным «Курьер. Среда. Бердск», бердчане услышали несколько выстрелов, перед тем как обращаться за помощью к правоохранителям.

— Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Водобачной слышна стрельба. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия, совершили обход дворовой территории. Выяснили, что в одном из частных домов гражданин выстрелил из травматического, не боевого пистолета. По данному факту проводится проверка, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 февраля дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области.

Стоит отметить, что от действий стрелка никто не пострадал. Пока не понятно, для каких целей мужчина произвел выстрел.

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От редакции

Зачем стрелял?

Аноним, 19 февраля 2020 13:14
НВР:
Собака кинулась на детей, я видела, что делать отцу? Я бы на его месте щадавила вместе с хозяином

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