Сам себе экскурсовод: На 1,5-метровом интерактивном столе горожане узнают о Бердске во время войны

В марте 2020 года в музее дети и взрослые смогут увидеть, прочитать, изучить подлинные исторические материалы и узнать о Бердске в годы войны.

Дети и взрослые смогут увидеть, прочитать, изучить подлинные исторические материалы и узнать о Бердске в годы войны

Сегодня, 19 февраля, до 75-летия Победы остается 80 дней. Значимость этой даты и значимость уважения к истории нашей страны неоспоримы.

— К сожалению, сотрудники музея вынуждены констатировать факт низкой осведомленности детей о периоде Великой Отечественной войны. Даже само название — Великая Отечественная война — где каждое слово наполнено глубоким патриотическим смыслом, все чаще и чаще нивелируется названием Вторая мировая война или растворяется в безликой аббревиатуре ВОВ. Одним из «белых пятен» сороковых, не только для детей, но и для взрослых, является история Бердска и судьбы его жителей в эти годы,- рассказала заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

В 2019 году бердский историко-художественный музей выступил с инициативой создания открытого проекта «Навстречу 75-летию Победы». Проект предлагали сделать общегородским.

— Особенно приятно, что в рамках этого проекта городом выделена финансовая поддержка для обновления экспозиции «Листая книгу памяти» и создания мультимедийного ресурса, который обеспечит доступность накопленного в музее материала,- отметила Марина Анатольевна.

Экспозиция «Листая книгу памяти» на протяжении последних 17 лет является основным музейным ресурсом, рассказывающим об военном периоде жизни города. По экспозиции проходят многочисленные экскурсии. Сотни горожан приходят на экскурсии, приток бердчан особенно наблюдается в феврале и мае. На экспозиции выросло не одно поколение горожан. Школьники, которых учителя приводили на эту экспозицию в первые годы ее работы, выросли, стали родителями и теперь на экскурсию листать книгу памяти приходят дети.

За 20 лет обновился и расширился фонд экспонатов. За эти годы фонды музея накопили огромную базу данных о бердчанах в годы войны, но получить эту информацию сложно.

— В марте 2020 года в экспозиции будет установлен большой 1,5-метровый интерактивный стол с мультимедийным контентом, наполненным информацией, фотографиями, документами, позволяющими посетителю самому, без экскурсовода, увидеть, прочитать, изучить подлинные исторические материалы и узнать о Бердске в годы войны,- подчеркнула работник музея.

Автор видео Елена Белоусова